Jogo Atlético-PR x Vitória AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Atlético-PR x Vitória ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena da Baixada, às 16h (de Brasília).

"É uma sensação incrível estar voltando a jogar em casa, diante do torcedor atleticano. Fico feliz pelo gol, pelos companheiros que me ajudaram, mas, principalmente, pela vitória" disse Cirino.

O Atlético-PR aposta em Marcelo Cirino para fugir da zona de rebaixamento. A atuação do atacante na vitória contra o Peñarol por 2 a 0 e deixou o torcedor do Furacão empolgado.

Felipe Alves ganhará uma segunda chance no gol do Furacão. Ele assume a vaga de Santos, que está suspenso. O goleiro terá a missão de apagar a má impressão deixada após a estreia em 3 de junho, contra o América-MG, quando sofreu 3 gols.

Mas os problemas de Vagner Mancini não terminam por aí: mais 6 jogadores estão no Departamento Médico. São eles: O zagueiro Aderllan se queixou de dores após a partida contra o Sport, o zagueiro Walisson Maia, o lateral Juninho, os meias Nickson e Rodrigo Andrade e o atacante Rhayner.

"Estava feliz pelo meu desempenho, ajudando ao máximo, tentando as jogadas, fazer gols, criar chances. Muito feliz. Mas essa lesão veio para atrapalhar tudo, me deixar bem triste. Mas já botei em minha cabeça que faz parte. Importante é continuar, tratar e voltar o mais rápido possível", afirmou Luan.

Do lado do Leão da Barra, o meia Luan, jovem promessa da base rubro-negra, se lesionou no último jogo contra o Sport, na vitória por 2 a 1. Ele vinha sendo titular depois da parada para a Copa do Mundo.

O técnico Tiago Nunes não terá vida fácil para escalar o Atlético-PR. São 5 desfalques: o goleiro Santos, o volante Lucho González, o meia Guilherme e o atacante Bergson, todos suspensos, além do zagueiro Thiago Heleno, que está lesionado.

O Vitória está mais confortável na tabela, com 18 pontos, na 13ª colocação, mas o jogo é importante para dar uma respirada no campeonato.

Com a vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Fluminense na tarde deste sábado (28), o Furacão caiu para a lanterna do campeonato, com apenas 10 pontos conquistados.

Na luta contra o rebaixamento, Atlético-PR e Vitória se enfrentam pela 16ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2018, domingo (29), na Arena da Baixada, às 16h.