Tiago Nunes elogia dedicação dos jogadores do Atlético-PR "Sabem o tamanho de sua missão"

O Atlético-PR aplicou uma goleada sobre o Vitória, por 4 a 0, nesse domingo (29), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe, que estava provisoriamente na lanterna da competição, continua na zona do rebaixamento, mas agora em 18º lugar.

Perguntado sobre uma possível evolução no rendimento do time sob seu comando, o técnico Tiago Nunes preferiu elogiar a dedicação apresentada pelos jogadores do Rubro Negro.

"O mérito maior é dos atletas. Esse caras tem sido de uma doação gigantesca pro trabalho, eles tem desempenhado os treinamentos da melhor maneira possível. Temos um ambiente de trabalho saudável e de homens que sabem o tamanho da sua missão", disse em entrevista para redes sociais do Atlético após o jogo.

Nunes também comentou sobre as atuações do zagueiro Wellington e do atacante Marcelo Cirino, que se destacaram durante o jogo. O treinador elogiou o desempenho tático dos atletas.

"São dois atletas muito importantes. Eles ainda não vem de uma sequência longa de jogo, o que cria a expectativa de que eles cresçam ainda mais. Além do rendimento e da qualidade individual, eles mostraram um comprometimento com a parte tática muito grande", elogiou.

O próximo compromisso do Furacão será contra o Corinthians, no próximo sábado (4), na Arena Corinthians. O inicio da partida está marcada para as 21h.