Com objetivos distintos, Chapecoense e Grêmio se enfrentam na Arena Condá

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasiliro

Em pontas opostas da tabela, Chapecoense e Grêmio se enfrentam neste domingo, na Arena Condá. Na 17ª posição, a Chape tenta somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. Já o Grêmio, na 4ª, com equipe reserva, quer se manter no G-4. O duelo, válido pela 16ª rodada do Brasileirão, acontece às 19h.

Chapecoense pode ter estreia

Foto: Divulgação Chapecoense

A Chapecoense treinou neste sábado visando o jogo. A equipe terá o retorno de Wellington Paulista, que cumpriu suspensão na última rodada. O desfalque fica por conta de Rafael Thyere, que tem vínculo com o Grêmio e não atuará.

Quem também fica à disposição de Gilson Kleina é o meia Yann Rolim. Ele teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear com a camisa da equipe.

A provável equipe tem Jandrei; Eduardo, Nery Bareiro, Douglas e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo e Canteros; Osman, Bruno Silva e Wellington Paulista.

Grêmio vai a campo com reservas

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Do lado gremista, a única certeza é que a equipe titular será poupada para a partida de quarta-feira, contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Entre os titulares absolutos, aparecem três reservas: Leonardo, Marcelo Oliveira e Jael também foram poupados. Isso porque para o jogo da quarta, Léo Moura e Bruno Cortez ainda não estão confirmados.

Antes do embarque para Chapecó, o técnico Renato Portaluppi comandou um treinamento na manhã de sábado. Entre os relacionados para o jogo contra a Chape estão Alisson, que se recuperou de lesão muscular e Lilcoln, que volta de empréstimo. O meia Douglas deve começar a partida como titular, depois de mais de 500 dias, assim como Marinho, recém contratado, que só entrou no decorrer das partidas. Outra novidade é Jean Pyerre, que foi integrado ao grupo principal.

A provável equipe gremista vai à campo com Paulo Victor; Madson, Bressan, Paulo Miranda e Guilherme Guedes; Jailson, Thaciano, Marinho, Douglas e Thonny Anderson; Hernane.