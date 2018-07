Em jogo de poucas chances, Coritiba e Ponte Preta empatam sem gols

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 18ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADO NO ESTÁDIO COUTO PEREIRA

No último sábado (28), o Coritiba recebeu a Ponte Preta pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo onde o primeiro tempo e o segundo tempo foram muito parecidos, o placar terminou igual: uma 0 a 0, que não ajudou nenhuma das equipes.

Em um primeiro tempo que as marcações foram o destaque, Coritiba e Ponte preta não saíram do zero. O jogo foi 'lá e cá', com a Ponte Preta, mesmo jogando fora de casa, levemente melhor que o Coritiba. Apesar das poucas chances, quem esteva mais perto de sair na frente foi a macaca.

A primeira chance do jogo ficou por conta do time de Curitiba, que em um chute de Jonatas Belusso desviado na defesa ponte pretana, viu a bola passar muito perto da trave direita defendida por Ivan. O jogo mostrou como seria quando, aos cinco, Igor recebeu uma ótima bola dentro da área, conseguiu finalizar fazendo a bola passar pelo goleiro, mas Leandro Silva tirou em cima da linha.

O jogo continuoi marcado pela velocidade e intensidade dos times, mas a Ponte se mostrou mais ligada, obrigando Wilson a fazer duas grandes defesas. A primeira foi em um peixinho de André Luis, após cruzamento de Danilo Barcelos, que obrigou o goleiro a salvar o Coritiba.

A segunda foi em um chute de fora da área de Igor, no canto direito, onde Wilson foi buscar e salvou o coxa mais uma vez. O time da casa terminou o primeiro tempo vaiado pela torcida.

Com duas substituições logo no intervalo (entraram Chiquinho e Nathan, no lugar de William Matheus e Alisson Farias) o Coritiba esperava mudar o panorama do primeiro tempo e abrir o placar contra a Ponte. Mas o que aconteceu foi que o jogo continuou igual ao que aconteceu na primeira etapa: jogo aberto, marcações fortes e uma Ponte um pouco melhor.

A primeira chance do jogo aconteceu só aos 25 minutos de jogo, quando Yan Sasse conseguiu chutar forte de fora da área, levando perigo para o goleiro Ivan. Mas, logo após o chute, ele foi substituído para a entrada de Jean Carlos. Mas essa chance perdida pelo Coritiba levantou o time da Ponte Preta.

André Luis conseguiu um belo chute de fora da área, obrigando Wilson a salvar mais uma vez seu time. Após essa defesa, Romércio foi afastar a bola mas a mandou para cima, obrigando Wilson a correr para tirar a bola com um soco. Não muito tempo depois, João Vitor entrou na área com muita liberdade e finalizou em cima de Wilson. E assim terminou o jogo, com vaias da torcida e Wilson herói do time, mais uma vez nessa Série B.

Com 28 pontos, o Coxa fica em quinto lugar na tabela de classificação da Série B, com 28 pontos, mesma pontuação de Figueirense e Avaí, que estão no G-4. Já a Ponte foi prejudicada pelo empate. Com 25 pontos, caiu para a 10ª posição na tabela.

O Coritiba volta a campo no próximo sábado (4), às 16h30, contra o líder Fortaleza, no Castelão. Já a Ponte Preta volta aos gramados também no sábado (4), mas às 19h, contra o Avaí, na Fonte Luminosa.