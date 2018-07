Flamengo x Sport AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será realizada no Maracanã (RJ)

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Sport ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Quem está fora: Rogério.

Pendurados: Ninguém.

Após cinco jogos sem vitórias (quatro derrotas e um empate), o Sport espera quebrar essa sequência fora de casa, contra o Flamengo, para não terminar a rodada colado na zona de rebaixamento. Para isso, Claudinei Oliveira não poderá contar com Rogério, lesionado, mas tem confirmada a escalação de Gabriel, emprestado pelo Flamengo.

Quem está fora: Rhodolfo e Berrio.

Pendurados: Cuéllar, Diego, Henrique Dourado, Geuvânio, Rodinei e Renê.

+ Leia também: Com Vitinho, Flamengo chega ao quinto nome de peso nas últimas quatro janelas de meio do ano

Na última sexta-feira (27), o Flamengo anunciou a chegada de Vitinho, na contratação mais cara da história do clube, e o atacante será apresentado para a torcida no intervalo da partida no Maracanã.

Para defender a liderança, que novamente voltou a ser ampliada, após os resultados da última rodada, o técnico Maurício Barbieri contará com o retorno de Marlos Moreno, fora das duas últimas partidas, e o colombiano deverá ser titular logo mais.

Na última rodada, o Sport perdeu para o Vitória, por 1 a 0, no Barradão. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. Veja os melhores momentos:

Líder, o Rubro-Negro carioca tem 31 pontos, dois a mais que o São Paulo, e pode terminar a rodada com até cinco pontos de vantagem para o vice-líder. Já o Leão pernambucano ocupa a 12ª posição, com 19 pontos, três pontos a mais que a Chapecoense, primeira equipe dentro do Z-4.

Flamengo x Sport ao vivo se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 16ª rodada da competição.