Renato Cajá marca nos acréscimos e Goiás vence Oeste no Estádio Olímpico

INCIDENCIAS: PARTIDA REALIZADA PELA 18ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B, NO ESTÁDIO OLÍMPICO, EM GOIÂNIA - GO

O Goiás venceu o Oeste, no Estádio Olímpico, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com o gol solitário de Renato Cajá, aos 46 minutos do segundo tempo, o Goiás chegou à sétima colocação e se aproxima do G-4.

Vindo de uma derrota em casa para o Coritiba, o Esmeraldino buscava se recuperar para chegar na parte de cima da tabela, e ia enfrentar um adversário que em má fase.

O jogo começou com o Goiás levando mais perigo. Aos 10 minutos, Michael pegou a bola na entrada da área e quase encobriu o goleiro do Oeste. No lance seguinte, Lucão foi derrubado próximo da área, mas Felipe Gedoz desperdiçou a cobrança de falta. Quem chegou mais perto da abrir o placar foi Giovanni. O meia recebeu de Lucão e chutou no gol, mas Tadeu fez bela defesa.

O Oeste ainda teve uma chance de gol na primeira etapa com Claudinho. Em rápido contra-ataque, o atacante recebeu a bola na área e bateu com perigo; Victor Ramos desviou para a linha de fundo.

A segunda etapa começou com o Oeste assustando o Goiás. Léo Arthur girou para cima da defesa Esmeraldina e bateu para boa defesa de Marcos. Mas os donos da casa tomaram o controle do jogo e voltaram a pressionar mais.

Com uma boa defesa postada, o Rubrão se segurava como podia contra o Goiás, mas não suportaram até o fim. Já no fim do jogo, aos 46 minutos, Renato Cajá recebeu no meio, passou por Leandro Amaro e bateu no ângulo para fazer um golaço, e garantir os três pontos para o Esmeraldino.

Com a vitória por 1 a 0, o Goiás chegou a 27 pontos e já chega perto da zona de acesso e começa a sonhar com a Série A. O Oeste continua na má fase e se preocupa com o Z-4; com 22 pontos, os paulistas estão a 4 do descenso.

Na próxima rodada, o Oeste recebe o Boa Esporte em casa, na sexta-feira (3), às 20:30. Já o Goiás vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Brasil de Pelotas, no sábado (4), às 16:30.