Após vitória do Palmeiras técnico interino Wesley Carvalho brinca: “Que bom que acertei”

No último domingo (29), o Palmeiras entrou em campo diante do Paraná, pela 16ª rodada do campeonato Brasileiro. O Verdão jogou muito bem e venceu a partida por 3 a 0. Os gols foram marcado por Bruno Henrique (duas vezes) e Lucas Lima.

Após a partida, Wesley Carvalho falou sobre o jogo e a mudança que surpreendeu a todos, a entrada de Artur na equipe titular: “Que bom que eu acertei! A principio eu precisava de um jogador que jogasse como extremo com velocidade, não queria um meia. Tínhamos analisado o Paraná e eles jogavam com muitas linhas baixas e nós precisávamos de um jogador tanto para flutuar quando para atacar o ultimo terço do campo, e o Artur se encaixaria nesse perfil porque ele é canhoto, com o Dudu na direita, os dois com os pés invertidos, isso nos daria a possibilidade tanto do jogo por dentro quanto por fora, com os laterais fazendo a dobra ofensiva dos lados do campo. Por isso que optamos pelo Artur”.

O Alviverde já aguarda seu novo treinador, Felipão embarca sexta-feira para iniciar o seu trabalho no Verdão. Wesley foi questionado se tinha falado ou não com o treinador sobre a partida de hoje. O interino disse que conversou por telefone com Felipão:

“Ontem eu falei com ele, ele me perguntou: O que você está pensando? E eu disse que queria jogar assim, assado... E se você estiver ganhando o jogo? Aí eu tenho o Tiago Santos para fechar ali, um volante mais marcador. E se estiver perdendo? Aí eu tenho o Deyverson que é bom na casquinha posso fazer ligação direta. Então está beleza, pode seguir seu coração e sua intuição. Não escute ninguém, faça o que você acha certo. Isso foi muito importante para que eu pudesse ficar bem tranquilo para tomar as decisões junto com o Andrei. As coisas fluíram mais levemente”.

Autor de dois gols, Bruno Henrique vive uma fase espetacular com a camisa do Palmeiras, nos últimos três jogos, o volante marcou quatro gols. O treinador também falou sobre o grande futebol apresentado pelo jogador:

“Eu acho que ele esta colhendo tudo que ele plantou. É um profissional muito sério no que faz, então tudo é fruto do que ele plantou. Hoje ele jogou como primeiro volante e conseguiu chegar. Meu tripé de meias, tanto ele quanto Moisés e o Scarpa, e depois o Lucas Lima, conseguiram dar esse equilíbrio de transição, flutuação, e em dois momentos oportunos ele conseguiu fazer essa profundidade e marcar. Muito feliz por ele e por essa fase”.

Outra novidade da equipe foi o posicionamento de Gustavo Scarpa, o meia atuou mais pelo centro do campo, ele estava atuando mais pelos lados, Wesley optou por colocar o jogador para jogar por dentro e disse o porque da escolha:

“Sobre o Scarpa jogar por dentro, no meu entendimento eu acredito que ele rende mais, ele não tem tanto a transição rápida como tem o Artur, o Dudu. Eu gosto de jogar com os meias mais de talento, de técnica, encaixe de bola e com extremos que chegam mais, que busquem profundidade, que tenham o um contra um muito forte. Isso é o que o futebol tem pedido mundialmente, então não podemos abrir mão dessa característica de jogador por ali”.

Após uma excelente vitória e acertar nas mudanças táticas da equipe, o treinador respondeu sobre a possibilidade de treinar o Verdão algum dia:

“Lógico que eu penso em ser treinador do Palmeiras, quem não pensa? Mas eu não tenho pressa nenhuma. Eu era auxiliar do Vitória, estava um pouco na zona de conforto e isso não me deixava bem. Voltei para ser treinador do Sub-20 e estou muito feliz, realizando grandes trabalhos. Então vou voltar para o meu trabalho no Sub-20 e seguir meu trabalho no clube com a minha função, e se um dia isso acontecer naturalmente a gente vai absorver e tocar para frente”.

O Palmeiras agora vira a chave, pois na quinta-feira (02), enfrentará o Bahia, em Salvador. O duelo será o jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil.