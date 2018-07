Moisés exalta chegada de Felipão no Palmeiras: "É um grande nome"

Após partida realizada domingo (29), contra o Paraná, os jogadores palmeirenses falaram sobre a troca de comando. Roger Machado, ex-técnico da equipe foi demitido depois de perder para o Fluminense, por 1 a 0, na última quinta-feira (26).

Moisés falou sobre como os jogadores do elenco têm que ter a consciência de que há uma parcela de culpa deles: "Nós jogadores temos que saber que temos a grande parcela, quando se tem uma mudança como essa, mas infelizmente faz parte do futebol".

O Camisa 10 ainda disse que se mostra triste por Roger Machado, mas que tem ansiedade para o retorno do técnico Felipão: "É um cara que fez o seu melhor aqui, a gente fica triste que ele não conseguiu ter a sequência que talvez merecesse (...) tenho certeza que vai se firmar no cenário dos grandes treinadores. Estou ansioso porque é um grande nome, uma grande figura do futebol e com certeza tem coisa para acrescentar para a gente."

Lucas Lima também falou sobre a queda do antigo treinador: "Sabemos que temos nossa parcela de culpa por isso, mas a gente tem a consciência que tivemos que lutar e lutamos bastante."

Artur, que aposta do interino Wesley Carvalho na partida, se mostrou animado com a chegada de Luis Felipe Scolari: "A gente tem que agir naturalmente, a gente tem que mostrar cada dia no treino. A definição é felicidade, pelo jogo de hoje, pela equipe e pelos 3 a 0."

Dudu respondeu da mesma forma sobre o técnico pentacampeão: "A gente fica triste pelo Roger, que é um bom treinador, um cara bacana, um cara que nos ajudou bastante. Eu, particularmente, estou muito feliz pelo Felipão, que é um cara também muito bacana, muito gente boa, bom treinador. Fui muito feliz com ele lá no Grêmio e espero que ele possa vir, possa nos ajudar e a gente possa ajudar ele a fazer um bom ano." Dudu e Felipão trabalharam juntos durante a passagem do gaúcho pelo Grêmio em 2014/2015.

A equipe alviverde volta a campo nesta quinta-feira (02) contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.