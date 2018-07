Micale avalia derrota do Paraná e atesta superioridade do Palmeiras: "Temos que nos render"

O Paraná aumentou o número de jogos sem vencer fora de casa nesta manhã de domingo (29), ao perder por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. O tricolor paranaense está na 18ª posição, com apenas 13 pontos em 16 jogos. Em coletiva de imprensa, o técnico Rogério Micale falou sobre a partida e o resultado ruim.

"Faltou um pouco, não fomos bem, mas não posso tirar o mérito da outra equipe. Jogou com muita intensidade, fechou os espaços. Conseguiram duas finalizações de fora da área e executaram muito bem os chutes. Hoje temos que nos render ao bom comportamento do Palmeiras", argumentou.

+ Bruno Henrique marca dois e Palmeiras goleia Paraná no Allianz Parque

No intervalo da partida, Micale optou por substituir Alex Santana pelo paraguaio Torito González, e foi questionado sobre manter Caio Henrique em campo, que falhou no último jogo contra o Atlético-MG.

"Não podemos contextualizar o Caio Henrique pelo erro que cometeu contra o Atlético-MG. Não posso me deixar levar por questões de torcedor, eu vivo o dia a dia e achei que o Alex cometeu alguns erros hoje. Se eu for tirar todo mundo que erra não teremos inclusive treinador", disse.

Agora, o Tricolor vai em busca de uma vitória em confronto direto contra o Ceará, que também tenta escapar do Z4, no próximo domingo (05), no Durival Britto, às 16h, e Micale encara o jogo com extrema importância.

"Esse é o jogo que a gente costuma dizer que é o nosso campeonato. Claro que não queremos vir aqui em SP e perder o jogo, queremos pontuar. Mas sabemos da dificuldade. Tentamos fazer nosso melhor e não conseguimos, mas dentro de casa contra o Ceará temos que ganhar o jogo e consequentemente pensar em ganhar do Botafogo também. O que faz a diferença é ganhar em casa", falou.