Thiago Rodrigues desabafa e critica futebol apresentado pelo Paraná: "Tem que entrar ligado"

O Paraná aumentou o número de jogos sem vencer fora de casa nesta manhã de domingo (29), ao perder por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. O tricolor paranaense está na 18ª posição, com apenas 13 pontos em 16 jogos, e a forma de jogar irrita o goleiro Thiago Rodrigues, que comentou a derrota.

"A gente deu muito espaço para o Palmeiras, os três gols foram parecidos. A gente jogou muito espaçado, fomos muito aquém do que a gente vinha apresentando. Faltou estarmos mais ligados. É inadmissível entrar como entramos contra uma equipe tão qualificada e em um jogo tão importante para a gente”, desabafou.

A proposta do time era claramente de segurar o resultado, e o empate era o objetivo. Esse pensamento é o mesmo do técnico Rogério Micale, que admitiu que o Paraná vive ''outro campeonato", que é contra os times da parte de baixo da tabela. Thiago também se mostrou insatisfeito com esse tipo de pensamento.

“Cada jogador tem que ter a consciência clara de que se trata de um grande campeonato. Todo jogo, não dá para escolher, vai ser difícil e eu encaro de uma maneira bem participar, que independentemente de quem seja, tem que entrar ligado. Mas cada um tem que ter este pensamento individual, porque só assim nosso coletivo será forte. Mas nestas horas é bom até falar pouco, para não expor ninguém”, disse.

Porém, o atacante Silvinho ressaltou que sim, o campeonato do tricolor é contra os times que estão no Z4.

“É bola para frente. Nosso campeonato não é contra o Palmeiras, mas a gente tem a noção de que se quisermos sair desta situação, temos que tirar pontos desses times também. Não adianta só vencer dentro de casa”, finalizou.

O tricolor tenta agora uma reabilitação no campeonato, contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento diante do Ceará, domingo (5), na Vila Capanema, às 16h.