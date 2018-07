Jogo Santos x America-MG  AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo entre Santos x América-MG válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

O Coelho deve enfrentar o Peixe com: João Ricardo, Aderlan, Matheus Ferraz, Messias, Carlinhos; Juninho, Christian, David; Ruy, Giovanni e Judivan.

Leandro Donizete não pode enfrentar o Peixe por conta da multa contratual do empréstimo pelo time paulista ao América-MG.

O técnico Adilson Batista virá para a baixada com um time desfalcado por três titulares Leandro Donizete e Rafael Moura, suspensos, e Wesley, que foi expulso após discussão com D'Alessandro na última partida contra o Internacional.

Sem poder contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, lesionado, em compensação o Peixe poderá conta com a volta do zagueiro David Braz e do meia Jean Mota, ambos voltando de suspensão.

Jean Mota não deve ser escalado por conta do que Chulapa esboçou no treinamento, usando dois jogadores no meio e quatro jogadores no ataque.

O técnico interino não comandaria o Peixe na partida por conta de sua expulsão no jogo de quarta-feira (25) contra o Flamengo, porém, o Departamento de Futebol do Peixe entrou em contato com a CBF que afirmou não constar na súmula da partida a expulsão de Chulapa, permitindo sua presença no comando do Alvinegro neste domingo.

Na manhã deste sábado (28), a equipe realizou seu último treino de preparação para o confronto e Serginho Chulapa esboçou a provável escalação do time, que pode ter a presença do zagueiro David Braz que volta de suspensão.

Santos x América-MG ao vivo

O Santos enfrenta o América-MG neste domingo (29), na Vila Belmiro, às 19h, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.