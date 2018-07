Após vitória, Aguirre acredita no São Paulo brigando pelo título: "Podemos ser um candidato"

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 2x0, no Mineirão, e continua na briga pela liderança do campeonato, dois pontos atrás do líder Flamengo.

Após o jogo desse domingo (29), Diego Aguirre se mostrou satisfeito com o desempenho do time após a Copa do Mundo. Com 3 vitórias nos últimos 4 jogos e um bom aproveitamento fora de casa, batendo o Flamengo, Corinthians e o Cruzeiro.

“Quando paramos para a Copa do Mundo sabíamos que teríamos uma sequência de 4 jogos muito difíceis, 3 fora de casa e contra times fortes, mas nossa expectativa era grande, queríamos ganhar os maximos pontos possíveis. Sabíamos que esses 4 jogos mostrariam para o que viemos, e foram 3 triunfos importantes”, disse.

Aguirre disse também que o São Paulo deve continuar nesse caminho para que olhem com “outros olhos” e com respeito para o Tricolor Paulista

“Podemos ser um candidato, mas não gosto de falar disso, pois não muda nada, temos que nos preparar para o próximo jogo e continuar com as vitórias para nos manter em uma boa posição”, disse.

Diego Aguirre também comentou sobre o volume de jogo do São Paulo

“Nos últimos jogos tentamos defender bem e aproveitar as chances, somos um time de resposta, essa é a nossa estratégia e as coisas estão indo bem assim. O importante é fazer o melhor parar ganhar o jogo e nós aproveitamos as características dos nossos jogadores”, falou

Na quinta feira (2), o São Paulo enfrenta o Cólon pela Copa Sul- Americana e no domingo (5) enfrenta o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.