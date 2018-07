Autor do primeiro gol, Diego Souza exalta elenco do São Paulo: "Brasileiro se ganha com grupo"

O São Paulo conseguiu hoje uma importante vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão, e segue em busca do Flamengo na disputa da liderança do Campeonato Brasileiro.

Na saída de campo, Diego Souza foi perguntado sobre o que levou o time do Morumbi a vencer o jogo. O meia respondeu que o mais importante é a força do grupo.

"A equipe foi muito bem, conseguiu marcar bem, porque é dificil jogar aqui. As peças que entraram jogaram muito bem. No Brasileirão, você não chega ao topo com 11 jogadores, mas sim com um elenco", analisou Diego Souza.

Ao falar sobre o desempenho do time, Diego valorizou os jogadores da base do São Paulo e falou especificamente sobre o lateral Reinaldo.

"O Reinaldo é fantástico, foi impecável. Não chegou tantas vezes na frente, mas foi muito bem na marcação", completou o atacante.

Foto: Twitter/São Paulo

No próximo domingo o São Paulo enfrenta o Vasco, no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão. Além da vitória, o Tricolor espera mais um bom público em seu estádio.