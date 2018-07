Com gol de Marta, Brasil conquista primeira vitória no Torneio das Nações

Nessa tarde de domingo (29), a seleção feminina do Brasil entrou em campo contra o Japão para a segunda rodada do Torneio das Nações no estádio Pratt & Whitney Stadium, na cidade de Conneticut nos Estados Unidos. Em um jogo muito disputado, o Brasil arranca sua primeira vitória sobre dois a zero na competição.

Com primeiro tempo com poucas finalizações, as duas equipes chegaram bastante ao gol mas sem poder de finalizar. Nos 45 minutos, a seleção brasileira teve somente duas finalizações no gol. O Brasil teve sua melhor chance aos dois minutos com um chute de fora de área da craque Marta e aos 30, com um chute também de fora de área da Joyce, as duas finalizações indo para fora. O Brasil esbarrou na dificuldade de sair jogando na marcação pressão das adversárias.

O Japão muito forte nas jogadas aéreas explorou muito isso na primeira parcial. Explorando muito o lado direito, sabendo das dificuldades defensivas do Brasil, mandavam lançamentos para suas pontas correrem em velocidade para desmontar a defesa brasileira. Mas somente no final do primeiro tempo as japonesas chegaram a sua primeira finalização certa, aos 37 minutos com uma bola de falta, fazendo a goleira Aline a fazer uma ótima defesa.

No segundo tempo, a seleção brasileira começa jogando em cima do Japão, sem dar tempo para as adversárias respirarem, o Brasil começou a pressionar as japonesas dentro de sua área de defesa. Depois de uns minutos sofrendo, o Japão conseguiu se livrar da pressão do Brasil e chegar até o ataque, mas ainda sem assustar a goleira Aline.

Com a seleção brasileira tendo dificuldades na finalização, apareceu a melhor jogadora da história brasileira, Marta de canhota, mandou a bola para o fundo do gol com a forte marcação da zagueira japonesa. Mas no final da partida, já nos acréscimos, com uma desatenção da marcação, a atacante Masuya entrou livre para mandar uma cabeçada para dentro do gol sem defesa para a goleira Aline. Mas logo em seguida, a atacante Bia marcou para a seleção brasileira a garantiu a vitória sobre as japonesas em Connecticut.

Com poucas faltas, a bola pode correr bastante e vimos as duas equipes correndo atrás do resultado, mas o Brasil apesar de ter desperdiçado algumas chances, no segundo tempo, puderam achar duas ótimas oportunidades para fazer os gols e garantir a vitória brasileira no Torneio das Nações.

A seleção entra em campo agora na próxima quinta feira (02) e joga contra as anfitriãs, a seleção dos Estados Unidos no estádio Toyota Park na cidade de Illinois.