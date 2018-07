Jogo Vasco x Corinthians AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 16ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, QUE SERÁ REALIZADA NO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA, EM BRASÍLIA, ÀS 11H.

Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Vasco x Corinthians ao vivo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Mané Garrincha, às 11h (de Brasília).

Vasco e Corinthians já enfrentaram 117 vezes, sendo 48 vitórias do Timão e 35 vitórias do Cruzmaltino. Os outros 34 embates terminaram empatados. Confira os melhores momentos do último confronto entre Vasco e Corinthians, que terminou 1 a 0 para o Time do Parque São Jorge.

O Timão também treinou neste sábado (28), no CT do Brasiliense, em Brasília, sob o olhar de cem torcedores. O técnico Osmar Loss comandou trabalhos físicos, atividade em campo reduzido e jogada de bola parada com os titulares que irão iniciar o jogo contra o Vasco.

O atacante Ángel Romero falou sobre a partida deste domingo: “A preparação é diferente, primeiramente porque você não se alimenta bem, tem de acordar cedo, e se alimentar como consegue, porque o corpo ainda está mole, temos de já estar ligados logo cedo. É difícil, mas é o que temos pela frente. Já jogamos vários jogos, eu pessoalmente já joguei muitas vezes às 11h, não tem desculpa. Tem de enfrentar esse jogo com muita responsabilidade”.

Já o Corinthians realizou um treinamento técnico no Centro de Treinamento Joaquim Grava nesta sexta-feira (28), mas a equipe titular não participou da parte final da atividade com intuito de ser preservada e concluir a regeneração muscular, depois da vitória contra o Cruzeiro.

O lateral-esquerdo Ramon falou sobre o confronto contra o Corinthians: "Precisamos impor o nosso ritmo, tudo que trabalhamos durante a intertemporada. É jogar da forma que estamos acostumados, que é pressionando e marcando muito forte o adversário. Vamos em busca da vitória, pois ela nos dará uma condição muito boa na tabela, até porque temos jogos a menos. Ganhar do Corinthians seria uma alegria imensa e aumentaria ainda mais a nossa moral - declarou o lateral-esquerdo".

Um dos artilheiros do Vasco na temporada, Yago Pikachu falou sobre o horário da partida, que acaba mudando um pouco da rotina dos atletas: "Jogar de manhã é diferente. Tem que adaptar seu corpo. É a segunda vez que vamos jogar nesse horário. Ano passado encaramos o Bahia e o resultado foi ótimo. A comissão, o pessoal que trabalha no apoio está ciente disso. Espero que estejamos muito bem preparados para fazer um bom jogo".

Vasco x Corinthians ao vivo

O Vasco realizou treinamentos na sextafeira (27), no Estádio Bezerrão, em Brasília, e contou com o apoio da torcida. O técnico Jorginho promoveu um treino tático e cobrou bastante foco dos atletas, principalmente no preenchimento dos espaços.

Os jogadores ainda exercitaram os seguintes fundamentos: passe, cruzamento e finalização. As novidades na atividade foram o zagueiro Breno, o lateral-esquerdo Ramon, o volante Desábato e o meia-atacante Yago Pikachu que foram poupados contra a LDU do Equador.

Após a vitória na última rodada, o Corinthians vai em busca de mais um resultado positivo neste domingo para subir na classificação. O Vasco não atuou na 15ª rodada do Brasileirão devido a um adiamento do confronto contra o Atlético-PR, já que acabou jogando pela Copa Sul-Americana e perdendo para a LDU-EQU, por 3 a 1, na última quarta-feira.

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (29), às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 16ª rodada da competição.