Próximos do G-6, Vasco e Corinthians medem forças no Mané Garrincha pelo Brasileiro

O Campeonato Brasileiro nos reserva mais um grande clássico do futebol nacional neste domingo (29). Vasco e Corinthians medirão forças no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela décima sexta rodada da competição. O mando é do Cruz-Maltino, mas o jogo foi vendido visando maior renda.

Em décimo primeiro colocado (11º), o Gigante da Colina tem dois jogos a menos e vê neste duelo uma oportunidade de subir na tabela, encostando nos times do G-6. Já o Alvinegro de São Paulo pode entrar na zona de classificação para Libertadores em caso de vitória, já que chegaria aos 25 pontos e pularia do oitavo lugar (8º) para o sexto (6º).

Com reforços e desfalques Vasco busca três pontos em Brasília

Desfalques de jogadores suspensos e por algumas burocracias, reforços de jogadores que não atuaram pela Copa Sul-Americana e que estão voltando de lesão. O Almirante busca pontuar em Brasília para se aproximar dos líderes e quem sabe sonhar com voos mais altos.

Henrique foi expulso diante do Grêmio e está fora do confronto, assim como Thiago Galhardo suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Giovanni Augusto está no Vasco graças a um empréstimo feito pelo Corinthians. Por acordo entre os clubes, o meia não está apto para atuar neste domingo (29).

Reforços são quatro e importantíssimos. Yago Pikachu, Desábato e Breno voltam ao time após ficarem no Rio de Janeiro, poupados da viajem para Quito. Eles retomam suas posições no time titular.

A grande novidade fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Ramon. Após lesão no jogo diante do Bahia, na segunda-feira retrasada (16). O jogador está recuperado do problema muscular e vai para partida no Mané Garrincha.

O atleta do clube carioca comentou sobre o período lesionado, contou que deve ser titular e que espera ter sequência para adquirir ritmo: “Eu estou muito bem. Acredito que vou começar, foi assim que treinamos. Não foi uma lesão grande, e fiz até três períodos de fisioterapia. Consegui me recuperar. Espero agora conseguir uma sequência para voltar ao meu ritmo natural”.

Com Pedrinho de titular, Corinthians busca vitória fora de casa

O Timão terá algumas mudanças para encarar o Vasco neste domingo (29). O meia-atacante Pedrinho, um dos xodós da torcida, iniciará o confronto em Brasília, já que Jonathas está com uma lesão na coxa direita, que o impede de entrar em campo.

Outro que volta à equipe princial é o zagueiro Pedro Henrique, que nao o jogou contra o Cruzeiro por conta de dores na coxa esquerda. Com isso, Osmar Loss coloca o defensor Léo Santos no banco de reservas novamente.

A perda de nomes como Rodriguinho, Balbuena e Sidcley, importantes no primeiro semestre, ainda tem impacto no clube, inclusive gerando protestos da torcida em frente ao Parque São Jorge, CT do clube.

Para Danilo Avelar, não adianta se lamentar. Tem que buscar encaixar o mais rápido possível com os atletas que estão à disposição: “Quando você perde jogadores, claro que tem um período de adaptação em que você tenta entender as coisas. É um processo natural. Mas não temos tempo, temos de corresponder, a cada três dias tem um jogo, então não dá para lamentar perdas ou falta de entrosamento. Tem de tentar encaixar da maneira que estamos”.