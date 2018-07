Recordar é viver: Há oito anos, Vasco vencia Corinthians em São Januário

Vasco e Corinthians tem encontro marcado neste domingo (29), às 11h, no Mané Garrincha em Brasília. A partida é válida pela décima sexta rodada (16ª) do Brasileirão. Não há nada melhor que entrar no clima do confronto relembrando outro.

A VAVEL Brasil relembra a partida do Campeonato Brasileiro de 2010, onde o Gigante da Colina venceu, dentro de São Januário, o Timão pelo placar de 2 a 0 em uma noite inspirada do ataque cruz-maltino, que marcou com Zé Roberto e Éder Luís.

Como foi o jogo:

A primeira chance da partida foi vascaína. Zé Roberto recebeu na cara do goleiro Júlio César e emendou de primeira, mas exagerou na força e mandou na arquibancada, longe das redes.

Logo em seguida, o atacante, em posição duvidosa, colocou no fundo do barbante paulista. Carlinhos cruzou para o camisa 10, que nas costas da defesa invadiu a grande área e mandou de primeira para o gol, abrindo o placar.

Em troca de passes, o Alvinegro paulista teve tudo para empatar o jogo. Roberto Carlos tocou para Danilo, que rapidamente ergueu a cabeça e colocou na medida para Iarley, mas o atacante finalizou mal, pela linha de fundo.

Se o Corinthians buscava a reação, o maestro Felipe tratou de jogar um balde de água fria nas pretensões. O camisa 6 descolou um passe magistral para Éder Luís, no meio da defesa corinthiana, e o atacante bateu rasteiro na saída do goleiro Julio César.

Os visitantes ainda buscavam o primeiro gol na etapa complementar. Danilo lançou Souza na grande área, o centroavante escorou para Jucilei encher o pé, mas Fernando Prass operou uma espetacular defesa à queima-roupa, impedindo a reação e dando números finais ao jogo.

Confira os gols do jogo: