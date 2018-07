Após derrota por goleada, Vágner Mancini é demitido do Vitória

Mancini não é mais treinador do Vitória. Depois de pouco mais de um ano no comando da equipe, o treinador não resistiu à segunda goleada em quatro jogos.

Os rubro-negros não tiveram o rendimento ideal com Vágner Mancini nesta temporada. O time foi vice-campeão do Baiano, apenas semifinalista da Copa do Nordeste, eliminado na Copa do Brasil e não engrenou no Brasileiro.

À frente do Vitória desde o ano passado, quando chegou para livrar o time do rebaixamento, Mancini conseguiu aproveitamento de 50,79%, com 27 vitórias, 15 empates e 21 derrotas em 63 jogos. No começo do ano, durante o Campeonato Baiano, o técnico foi penalizado por conduta antidesportiva no clássico contra o Bahia no barradão.

Através de uma nota, o Vitória agradeceu o treinador:

"O Esporte Clube Vitória comunica que Vágner Mancini não é mais o técnico da equipe principal do Clube. A saída do treinador foi definida na noite deste domingo (29). O Vitória agradece os serviços e deseja boa sorte ao profissional que esteve à frente do comando do Leão em 216 partidas".