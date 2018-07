América-MG perde Juninho, mas tem volta de três jogadores para duelo com Palmeiras

A noite deste domingo foi especial para o América, além de vencer pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro, o Coelho fez história: o Alviverde bateu o Santos pela primeira vez na Vila Belmiro. O gol do triunfo por 1 a 0, pela 16ª rodada do Brasileirão, foi marcado pelo meia Ruy, de pênalti, no primeiro tempo.

Agora o time mineiro vira o foco para o duelo com o Palmeiras, às 16h (de Brasília) de domingo, no Independência, em compromisso válido pela 17ª rodada da competição. Será a primeira semana que o técnico Adilson Batista terá para preparar o time do Coelho.

O volante Juninho, que levou o terceiro cartão amarelo, é desfalque certo para a jogo, porém, tem a volta de Leandro Donizete, Wesley e Rafael Moura de Adilson Batista após cumprirem suspensão.

Com Donizete e Wesley novamente em condições de jogo, Adilson deve optar por escalar três volantes, assim como fez diante do Internacional. Com isso, Zé Ricardo, Christian e David brigam pela vaga que seria de Juninho nessa trinca. Rafael Moura, por sua vez, deve voltar ao time no lugar de Gerson Magrão.