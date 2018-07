FMF marca decisão da Taça BH sub-17 para esta terça-feira, no Independência

A Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou local e horário da finalíssima da Taça BH 2018. Nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Independência, o Atlético-MG vai enfrentar o Fluminense, lutando pelo hexacampeonato da competição. A VAVEL Brasil acompanhará a decisão em Tempo Real a partir das 21h.

A FMF ainda irá divulgar informações sobre como o torcedor poderá adquirir ingressos para a partida. A Taça BH está na 34ª edição. Desde 2015, a competição passou a ser disputada por times da categoria sub-17.

O Atlético-MG é pentacampeão do torneio, vencendo as edições de 2011, 2009, 2005, 1989 e 1988. Na primeira fase da Taça BH 2018, o Galinho se classificou em segundo lugar no grupo G, com seis pontos, goleando o Seduc-MS por 4 a 0 e o Dínamo-MG por 5 a 0. O time alvinegro acabou perdendo por 2 a 1 para o Juventude.

Foto: Divulgação/Atlético-MG

Nas oitavas, o Atlético-MG derrotou o Flamengo por 2 a 0, e eliminou o Santos, nas quartas de final, vencendo nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Na semifinal, o Galo bateu o São Paulo por 2 a 1, de virada.

Flu aposta em bom momento para vencer

Fluminense teve em Marcelo, goleiro de 15 anos, uma figura decisiva na classificação para a final da Taça BH, torneio sub-17. Ele defendeu uma das cobranças na disputa por pênaltis diante do Vasco, na fase semifinal.

"Foi um jogo muito equilibrado. As duas equipes correram e se doaram bastante. Fizemos o gol e lavamos o empate, mesmo assim não deixamos de lutar em busca da vitória. Fomos felizes e competentes nos penaltis, pude contribuir defendendo uma cobrança. Estou muito feliz com a classificação para a final", disse Marcelo após a partida.

Foto: Flickr Fluminense

O goleiro teve um começo de ano especial. Mesmo com a pouca idade (completa 16 em dezembro), participou da pré-temporada do time profissional nos Estados Unidos, uma oportunidade de aperfeiçoar a formação.