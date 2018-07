Devido a contrato, Guilherme e Camacho são desfalques para Atlético-PR contra Corinthians

O comandante rubro-negro, Tiago Nunes, não poderá contar Camacho e Guilherme para o jogo deste sábado (4), às 21h, contra o Corinthians. O contrato diz que, como os jogadores estão emprestados ao Furacão, eles não podem enfrentar o Timão. Ambos estão emprestados até dezembro deste ano.



Os dois jogadores não estão atuando na equipe titular: Camacho ficou no banco contra Cruzeiro, Peñarol e Vitória, e atuou apenas 15 minutos contra o Internacional, quando o Furacão empatou com o Colorado em 2 a 2, pela 13ª rodada rodada do Brasileirão. A última vez em que Camacho estava nos 11 iniciais, foi diante do Botafogo, ainda sob o comando de Fernando Diniz, antes da Copa. Mesmo sem atuar, Camacho seria uma boa opção para o lugar de Bruno Guimarães, já que o meia está suspenso por levar o terceiro cartão amarelo, na goleada sobre o Vitória. Já Guilherme atuou e deixou seu gol na derrota de virada para do Cruzeiro, mas não vem jogando no Atlético-PR.

A notícia boa é que o goleiro Santos está de volta, após ter cumprido suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Vitória, por ter utilizado um celular no início da partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Já o zagueiro Thiago Heleno segue com dores no tornozelo e não deve jogar contra o Corinthians.