Bahia recebe Atlético-MG para continuar subindo na tabela do Brasileirão

Atlético-MG tem uma dura missão, na noite desta segunda-feira (30), na Arena Fonte Nova. Além de enfrentar o Bahia, em seus domínios, às 20h (de Brasília), ainda precisa lutar para não ver os líderes do Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo, se distanciarem.

Após goleada no arquirrival pelo Brasileirão e triunfo no jogo do ida da Sul-Americana, o Bahia retomou a confiança e traça agora caminhos melhores para a temporada.

O clima mostra-se realmente mais tranquilo, tanto é verdade que sócios de futebol do Bahia acompanharam o treino dos jogadores (uma parte a beira do campo), diferente do clima que se apresentava antes do clássico contra o Vitória em que torcedores protestaram e agrediram jogadores no desembarque em Salvador.

O capitão Tiago fez uma analise do momento da equipe e fez elogios ao elenco.

"Sinceramente, se cria uma atmosfera fora do clube, de pressão, de que está tudo errado. A verdade é que a gente filtra muita coisa que entra no grupo. Embora a fase para quem está de fora fosse de terra arrasada, aqui dentro a gente tem consciência do que vem fazendo, do nosso trabalho. A gente estava tranquilo e consciente do que era capaz. Um jogo muda tudo. Um clássico, a gente faz um grande jogo, consegue golear, e parece que está às mil maravilhas. Mas não é assim. Nos momentos bons a gente também tem que filtrar o que entra no clube. Não é todo mundo craque, não somos o melhor time do Brasil, temos consciência do que temos que fazer. A gente está feliz pelos últimos jogos e sabemos que esse é o nosso caminho", analisou.

O jogador ainda comentou da importância de conseguir fazer um bom jogo contra o time mineiro e continuar com este bom momento no clube e perguntado sobre a lei do ex o jogador disse. “Rapaz, funciona com todo mundo. Vamos ver se funciona comigo, né?”, disse.

O técnico Enderson Moreira comandou uma atividade neste domingo (29), enfatizando as jogadas de bola parada, um ponto muito cobrado por ele nos últimos jogos do time tricolor, o trabalho foi feito com os jogadores que devem iniciar o jogo, trabalhando parte ofensiva e também defensiva.

Com desfalques importantes como o meia Zé Rafael o comandante do Tricolor de Aço vai tentando definir o time que pega o Atlético-MG. Além do meia suspenso, o treinador não terá Lucas Fonseca também suspenso, Douglas, Nino e Kayke, machucados e Alione que segue sem jogar pois está em negociação com o Racing.

"Eu estou pensando nessa questão. Confesso que preciso analisar bem. O Lucas joga nos dois lados, o Tiago no direito, o Grolli nos dois lados, e o Everson no lado esquerdo. Preciso avaliar, tomar uma decisão. O Grolli foi bem, teve uma atuação segura. Agora, também, é pensar nas possibilidades para o lugar do Zé, pensar nos contextos do jogo. É pensar agora", disse o treinador após jogo contra o Cerro.

Atlético-MG no G4 e subindo

Depois de começo conturbado na volta após a Copa do Mundo o Atlético Mineiro parece ter encontrado os trilhos e segue a todo vapor subindo os trilhos da classificação. O treinador Thiago Larghi enfrenta um velho conhecido, o agora treinador do Bahia Enderson Moreira no começo do ano treinava o América Mineiro e enfrentou Larghi em quatro ocasiões, com quatro vitórias do alvinegro.

Peça importante no time o volante Elias é considerado por Larghi como um dos principais jogadores do elenco atleticano.

"Ele sabe que a responsabilidade dele aumentou um pouquinho com a ausência do Blanco, porque o Blanco vinha fazendo um grande papel, nos ajudando muito na intensidade do meio. Eu acho que o Elias ainda sofre um pouco com o entrosamento – são só três jogos desde a volta da Copa -, e os jogos são necessários para o entrosamento, mas está cumprindo bem o papel, vem nos ajudando, está vestindo a camisa para ser um protagonista no nosso time", disse.

Outro jogador importante no esquema do treinador do Atlético, Matheus Galdezani deve voltar ao time titular após cumprir suspensão na vitória do time sobre o Paraná e o jogador se diz preparado caso seja o escolhido para começar o jogo.

"Estou trabalhando. Acho que a oportunidade que eu tenho, pude aproveitar bem. Esperando o Thiago para ver o que ele vai fazer, ele é o treinador. Quando a oportunidade chegar, estou pronto para ajudar", comentou.

Além da volta de Galdezani, o time mineiro conta com as voltas de Cazares e Nathan criando opções de armadores para o time, por outro lado Fabio Santos que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e Leonardo Silva com fadiga muscular nem se quer viajaram para Salvador e desfalcam o alvinegro.

Raio X do confronto

Bahia e Atlético já se enfrentaram 58 vezes. O Tricolor de Aço venceu 16 vezes, o Atlético Mineiro venceu 28, e tivemos 14 empates no confronto. 62 gols marcou a equipe baiana, já a equipe mineira marcou 90 tentos.

O Bahia tem 16 pontos e dependendo dos resultados do domingo pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, o que faz o jogo da segunda-feira ser ainda mais importante, um triunfo no entanto faz com que o Tricolor de Aço suba para a decima terceira posição.

Já o Atlético Mineiro começou a rodada em terceiro lugar e em caso de vitória e de derrota do São Paulo o time mineiro pode chegar à vice-liderança, já uma derrota pode fazer com que o time caia pra quita posição.

Bahia e Atlético-MG jogam nesta segunda-feira (30), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasilia), na Arena Fonte Nova, em Salvador.