Chapecoense fica no empate contra reservas do Grêmio e continua ameaçada pelo Z-4

A Chapecoense empatou com o Grêmio, por 1 a 1, nesse domingo (29), na Arena Condá, em Chapecó, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pepê, no primeiro tempo, e Elicarlos, já na etapa final.

Logo com dois minutos, os visitantes abriram o placar. Em um lance de velocidade, o camisa 33, Pepê, tabelou com Hernane dentro da área e chutou sem chances de defesa para Jandrei. Foi o primeiro gol do jovem atacante no ano.

A tentativa de resposta veio aos 12, após uma boa jogada individual de Yann Rolim, que tentou colocar no ângulo, mas acabou errando a meta. Mesmo com menos posse de bola, o Grêmio impôs seu ritmo de jogo e não deixou o Verdão criar jogadas nas bolas paradas, que é a especialidade do time.

Em boa oportunidade, aos 35, a Chape assustou com Wellington Paulista, que recebeu cruzamento de Osman e pegou de primeira no contrapé de Paulo Victor, mas terminou jogando sobre o gol. Já no fim da primeira etapa, a equipe gremista quase chegou ao segundo em duas jogadas. Depois de cobrança de escanteio, o meia Thaciano conseguiu um chute, que foi defendido por Jandrei. Na sequência, Paulo Miranda também tentou, porém mandou pra fora.

Os dez primeiros minutos do segundo tempo foram mais lentos, com as duas equipes conseguindo evitar os lances de perigo do adversário. Aos 16, Elicarlos ficou com a sobra de uma disputa de Paulo Victor com Bruno Silva e chutou com o gol vazio para empatar para o Verdão do Oeste. A jogada teve um lance de impedimento na origem, ignorado pela arbitragem.

Mais produtiva, a Chape foi pra cima em busca da virada, estabelecendo pressão sob o Tricolor Gaúcho. Wellington Paulista tentou de cabeça, aos 26, passando sem perigo a direita do goleiro. Já com 35, em mais uma chegada, Leandro Pereira cabeceou, mas foi bloqueado por Derlan. Nos acréscimos, Paulo Victor fez uma grande defesa, após cabeçada de Amaral, e salvou o Imortal da derrota.

O resultado deixa o Grêmio com 27 pontos, subindo temporariamente para o G-4 da competição. Agora com 17, o Verdão conseguiu sair da zona de rebaixamento, ficando na 15ª posição, mas apenas um ponto acima do Z-4.

O próximo compromisso das duas equipes será na próxima quarta-feira (1º), pela Copa do Brasil . O Tricolor enfrenta o Flamengo, na Arena do Grêmio, enquanto a Chapecoense visita o Corinthians, na Arena Corinthians. As partidas terão inicio às 21h45.