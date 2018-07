Gilson Kleina exalta entrega dos jogadores da Chapecoense após empate com Grêmio

A Chapecoense empatou em 1 a 1 contra o Grêmio, na noite deste domingo (29), na Arena Condá, em jogo válido pela 16ª Rodada do Brasileirão. A Chape subiu duas posições na tabela, mas continua ameaçada pelo rebaixamento, já que está a apenas um ponto do Bahia, primeiro time na Z4. O resultado não agradou o técnico Gilson Kleina, mas por outro lado, a entrega dos jogadores foi bem vista pelo comandante.



“Não vamos comemorar o empate, porque buscamos a vitória faz algumas rodadas. Mas o que fica é que precisávamos dar uma resposta pra nossa torcida. Então, a resposta (é a) entrega, a determinação e a vontade de vencer”, disse.



A Chape até jogou bem, criando chances para vencer, mas pecou nas finalizações e acabou a partida com o oitavo empate na competição, sendo a equipe com o maior número de igualdade nos placares.



“Nós terminamos a partida em cima da equipe do Grêmio. Acho que essa é a nossa identidade, esse é o nosso DNA. E o torcedor viu que temos condições de aumentar nossa confiança, nosso potencial”, avaliou.



Kleina também falou sobre a dificuldade de jogar a Série A do Brasileirão, e comentou a situação desconfortável na tabela.



"Brasileiro é difícil, uma vitória faz muita diferença. O ponto nos tira da zona de rebaixamento, mas temos que ter uma ambição maior, temos condições de engatar vitórias", concluiu.



A Chapecoense agora volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final, na Arena Corinthians, quarta feira (1), às 21h45.