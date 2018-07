Barcos desperdiça pênalti e lamenta atuação do Cruzeiro: "Temos que seguir trabalhando"

O Cruzeiro acumulou sua segunda derrota consecutiva no campeonato no fim da tarde deste domingo (29), no estádio Mineirão. A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo São Paulo e ficou ainda mais distante das primeiras colocações do Brasileirão.

Logo após o apito final do juiz, o atacante Barcos lamentou o pênalti perdido aos 27 min do segundo tempo.

"Realmente é muito difícil, errar um pênalti em um jogo desse, decisivo, mas tenho muita coisa a melhorar", disse.

Com dois contra-ataques fatais, Barcos viu o São Paulo abrir o placar com Diego Souza no primeiro tempo e com Everton no 2° tempo.

"São Paulo tem um grande time, a gente teve algumas opções e não concretizamos, eles chegaram, fizeram e ganharam o jogo. A gente errou muito, temos que seguir trabalhando porque tem muito pela frente ainda", frisou.