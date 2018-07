Barbieri elogia colombianos na goleada do Flamengo e destaca preparação para maratona

No Maracanã lotado, o Flamengo jogou bem e goleou o Sport por 4 a 1, mantendo a liderança isolada no Brasileirão, com 34 pontos, e os dois pontos a mais que o São Paulo, vice-líder. Após a partida, o técnico Maurício Barbieri comemorou a boa atuação, destacou as participações de Marlos, Uribe e Réver e enfatizou o entrosamento da equipe:

"Acho que fizemos uma grande partida como equipe e isso favoreceu para que tivéssemos destaques individuais. O Marlos se enquadra nisso, fez uma partida com desequilíbrio, desenvoltura, sentiu no fim e pediu para sair. O Uribe foi bem, o gol do Réver coroa uma grande dupla que ele faz com o Léo Duarte. Eles (Paquetá e Éverton Ribeiro) têm entendido cada vez mais a maneira de jogar. É a questão de posição e função. Eles têm total liberdade de trocar de posição entendendo a função. Têm esse entendimento de maneira fácil. Houve mais trocas, como o Diego com o Marlos, com o Uribe. Conforme vamos caminhando, com o entrosamento, o entendimento fica mais fácil e permite isso para se cobrir e ajustar, tanto para atacar como defender, de maneira eficiente.", afirmou.

O empate sofrido no fim do primeiro, desanimou parte da torcida. Porém, no vestiário, o clima era de tranquilidade, mesmo com os resultados da rodada, indicando que o São Paulo estaria igualando a pontuação rubro-negra. Na segunda etapa, a equipe definou a partida em 18 minutos, e Barbieri explicou como foi a conversa no intervalo:

"Foi tranquilo o intervalo, porque tínhamos feito um bom primeiro tempo. Tínhamos criado oportunidades, cruzamos bastante bola, mas precisávamos povoar mais a área. Tínhamos que manter a serenidade e conseguimos construir o resultado de maneira até tranquila", explicou.

Em mais uma grande festa, quase 60 mil pessoas compareceram ao Maracanã. Também no intervalo, o atacante Vitinho, contratação mais cara da história do clube, foi apresentado aos torcedores, no gramado. Se aparecer no BID, até essa segunda-feira (30), poderá entrar em campo contra o Grêmio. Barbieri falou sobre a forma física com que o jovem jogador chega, e despistou sobre uma utilização na quarta-feira (1º):

"O Vitinho vem de um final de pré-temporada, foi campeão antes de vir, chega em um estágio avançado, com condição física defasada. Todo jogador precisa de um período para se adaptar, foi assim com o Uribe, Matheus Savio. É um grande jogador e vai nos ajudar", destacou.

Com essa partida contra o Tricolor Gaúcho, o Rubro-Negro terá que disputar três competições em agosto, em uma maratona de nove partidas em 30 dias. O técnico destacou o equilíbrio da equipe, e a preparação física para essa sequência:

"A sequência é difícil, o próprio Renato (Gaúcho) frisou essa semana que os jogadores não são robôs, e compartilhamos dessa opinião. Vamos analisar os jogadores jogo a jogo para saber se precisamos preservar ou dar sequência. Estamos nos preparando para isso há um bom tempo, com controle de lesão, análise da carga de trabalho e os resultados são satisfatórios. Temos conseguido achar um equilíbrio bom".