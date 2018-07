Vice-artilheiro do Fluminense, Gilberto comemora fase: “Muito feliz de estar fazendo gols”

O lateral Gilberto concedeu entrevista nesta segunda (30), no CT Pedro Antônio. Ele falou sobre ele falou sobre o entrosamento da equipe, após a chegada dos reforços e as mudanças feitas pelo técnico Marcelo Oliveira.

“A gente até se entrosou mais rápido do que eu imaginava, conseguimos pontos importantes. Acabou vindo essa primeira derrota depois da parada para a Copa, acredito que não pelo entrosamento, mas pelo cansaço do jogo de quinta-feira e a gente ter jogado no sábado, quatro horas da tarde” afirmou o lateral.

Agora o Fluminense volta as atenções para a Sul-Americana, pois na próxima quinta-feira enfrenta o Defensor (URU) pela segunda fase da competição. O lateral falou como a equipe faz para esquecer uma competição e focar em outra.

“É rotina normal do nosso futebol. É um campeonato completamente diferente, time estrangeiro, outro tipo de competição. Então a gente tem que entrar ligado, esquecer o que passou no sábado passado e focar totalmente na Sul-Americana”.

O Fluminense fez mudanças na lista de jogadores inscritos na competição, incluindo o zagueiro Digão e o atacante Junior Dutra. Gilberto falou sobre a contribuição desses novos jogadores na lista.

“É muito importante, ainda mais para o treinador, que consegue reforçar a equipe, com os jogadores novos que chegaram. Pra gente também é muito importante, soma com a experiência do Dutra, do Digão. E a gente fica feliz e esperamos conseguir um bom resultado na quinta-feira”.

No esquema adotado pelo ex-técnico, Abel Braga, a equipe atuava com três zagueiros, o que dava mais liberdade aos laterais para atacar. Mas com a chegada de Marcelo Oliveira, eles passaram a jogar com dois zagueiros. Gilberto falou sobre o que isso influencia em suas atuações.

“Lógico que não é a mesma liberdade, porque jogava quase como um ponta e isso favorecia minha parte ofensiva, que é uma das minhas melhores qualidades. Mas para mim, como lateral, jogar na linha defensiva também é bom porque poucos times hoje jogam com três zagueiros. Pra mim é importante estar o mais habituado possível. Fico um pouco mais preso, mas ainda consigo sair com liberdade”.

Para a partida contra o Defensor, o Fluminense anunciou que os preços dos ingressos seriam os mesmos da partida contra o Palmeiras, com setor mais barato, e que fez com que tivessem um bom público. Gilberto falou sobre a importância da torcida nos jogos em casa.

“O apoio da torcida é muito importante. Nós vimos contra o Palmeiras, fez a diferença. Nos apoiaram o jogo todo e numa competição como a Sul-Americana acho mais importante ainda, porque a gente tem que fazer o melhor resultado possível em casa. Espero que o torcedor vá, nos apoie e vamos fazer o nosso melhor dentro de campo”.

Gilberto vive sua fase artilheira, com gols importantes e sendo o segundo que mais marcou gols na equipe, atrás apenas do atacante Pedro. Ele foi o autor do gol na vitória sobre o Palmeiras, no último jogo no Maracanã.

“Fico muito feliz de estar fazendo gols, é uma emoção muito grande em cada gol que eu faço. Espero continuar com essa fase. Não imaginava ser vice-artilheiro do time, mas graças a Deus está acontecendo, e o que for o melhor para a equipe vai ser o melhor para mim” finalizou.

A partida contra o Defensor (URU) pela Copa Sul-Americana será na próxima quinta-feira (02), às 21:45, no Maracanã. A venda de ingressos para o público geral começou nesta segunda-feira.