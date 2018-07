Odair Hellman elogia ‘atuação de luxo’ do Internacional contra o Botafogo

Após perder para o América-MG na última quinta-feira, o Inter voltou a jogar bem e venceu o Botafogo por 3 a 0 na tarde deste domingo, no Beira-Rio, com dois gols de William Pottker e um de Leandro Damião. O resultado fez o Colorado retorna ao G-4 do Campeonato Brasileiro, ao menos de forma provisória, já que Grêmio e Atlético-MG ainda jogam na rodada.

Muito feliz com a vitória, o técnico Odair Hellman, parabenizou o grupo durante a entrevista coletiva no Beira-Rio. Para o treinador, o Inter dominou o adversário do primeiro tempo ao último minuto e foi efetivo nas finalizações para fazer o placar elástico.

“Um jogo no qual dominamos todas as ações do início do fim. Fomos consistentes, criamos muita oportunidades e fomos efetivos. Precisamos continuar equilibrados para seguir nessa campanha que estamos fazendo. Cada jogo se torna mais difícil. O grupo está de parabéns por tudo”, disse.

Ao ser perguntado sobre a briga pelo título do Brasileirão, Hellman, evitou falar sobre o assunto. Falou apenas do próximo confronto, diante do Atlético-MG fora de casa.

“ O campeonato é muito difícil, ninguém conseguiu a regularidade que nós conseguimos de 10 jogos (sem perder). É um perde e ganha. A gente não visualiza a parte do fim, olhamos o próximo adversário. O objetivo é curto prazo, jogo a jogo. O duelo contra o Atlético-MG será dificílimo. Dos últimos seis jogos fora de casa, foi o primeiro que a gente perdeu (contra o América-MG). Há uma consistência fora de casa”, afirma.

Superior em campo, o Inter construiu a vitória até com certa facilidade. Autor de dois gols, William Pottker foi o principal destaque da partida, assim como Nico López, com duas assistências. Leandro Damião completou o marcador e definiu o placar por 3 a 0.

“O Pottker tinha feito os dois gols nossos antes do último jogo. Quando não estava fazendo gol, ele dava o equilíbrio importante para que outro marcasse”, acrescentou.

Com essa vitória, o Inter sobe para a 3ª colocação na tabela, com 29 pontos, mas corre risco de perder posições no decorrer da rodada. A equipe ganha folga nesta segunda e se reapresenta na terça, quando inicia a preparação para o confronto contra o Atlético-MG, dia 6, no Independência.