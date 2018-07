Santos cria chances, mas é derrotado pelo América-MG na Vila Belmiro

Sem vencer desde o término da Copa do Mundo da Rússia, o Santos recebeu o América-MG, na Vila Belmiro, na noite deste domingo (29), em jogo válido pela 16° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo criando as melhores chances de gols no segundo tempo, o Peixe acabou sendo derrotado, com gol de pênalti, duvidoso, e se torna o pior mandante da série A. O Alvinegro Ain pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, caso o Bahia vença o Atlético-MG, nesta segunda-feira (30).

Jogando novamente com quatro atacantes: Eduardo Sasha e Gabriel mais centralizados, Rodrygo na direita e Bruno Henrique na esquerda, o Santos começou trocando passes e tentando pressionar o adversário. Logo aos nove minutos, Rodrygo puxou contra-ataque e cruza da ponta direita, Juninho antecipa Bruno Henrique e tira para a linha de fundo.

O Peixe seguia pressionando e aos 13 minutos, Diego Pituca lançou a bola na área, Gustavo Henrique escora de cabeça, mas Messias rebate o perigo. Aos 36 minutos o Santos teve a sua melhor chance de abrir o placar. Sasha crudou rasteiro na área e Messias cortou mal. No rebote Victor Ferraz fica com a bola na área, bate de primeira e a bola sai à direita do gol.

Aos 37, Alison da um tranco nas costas de Marquinhos na área e o juiz marca pênalti. Na cobrança, Ruy bateu firme no canto esquerdo, o goleiro Vanderlei ainda encosta na bola, mas não consegue evitar o gol do América- MG. O Peixe ainda tentava arriscar, mas não conseguia encontrar espaços pelo meio e abusava das bolas alçadas na área do Coelho. Antes do intervalo a equipe mandante ainda teve uma chance de buscar o empate. Bruno Henrique arrisca chute da entrada da área e a bola vai do lado direito da rede pelo lado de fora.

No segundo tempo, o Peixe voltou com mudanças. Serginho Chulapa promoveu a entrada de Yuri Alberto no lugar de Eduardo Sasha. E o Alvinegro voltou pressionando, logo aos três minutos, Dodô deu um lindo lançamento para Gabriel na área, ele bate de primeira e João Ricardo à queima roupa salva o Coelho. Aos seis minutos, Gustavo Henrique arriscou do meio da rua e Joao Ricardo fez a defesa no meio do gol. Aos 9, Dodô invadiu a área pela esquerda, cruza e Yuri Alberto manda de cabeça à direita do gol.

O Santos tinha muita dificuldade em jogar pelo meio e abusava dos cruzamentos na área. Aos 20, Rodrygo levantou a bola fechada na área do América e a bola explodiu no travessão. Dois minutos depois, mais pressão dos santistas. Rodrygo fez uma linda jogada pela esquerda e cruzou na medida para Gabriel. O camisa 10 sobe livre de cabeça na pequena área e mandou a bola por cima do gol.

Aos 24 minutos, Marquinhos puxou contra-ataque pelo meio, chega na entrada da área, mas tocou Fraco e Vanderlei ficou com a bola. Aos 32 minutos, Jean Mota arrisca chute de longe e João Ricardo da rebote. Yuri Alberto bate cruzado, livre da marcação e mandou a bola à direita do gol. O Santos continuava pressionando em busca do empate, mas parece que nada dava certo para a equipe santista. Aos 38 minutos, Victor Ferraz levanta a bola na área do América, Gustavo Henrique desvia de cabeça e a bola toca no travessão do gol de João Ricardo. Já nos minutos finais, Bruno Henrique recuou e passou a armar as jogadas do Santos, e mesmo pressionando até os minutos finais, o Peixe não conseguiu evitar a derrota em casa.

Com a vitória, o América subiu para à 10° posição, com 20 pontos. Já a equipe santista segue a sina, e pode terminar a rodada no z4.

Virando a chave, o Peixe enfrenta o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (1), às 19h30, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe visita o Botafogo, no sábado (4), às 16h. Já no domingo (5), o América recebe o Palmeiras, também às 16h.