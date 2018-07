Bruno Alves ganha nova chance no time titular com suspensão de Anderson Martins

Com a suspensão de Arboleda contra com Cruzeiro e agora com a saída de Anderson Martins contra o Vasco pelo seu terceiro cartão amarelo, o zagueiro Bruno Alves pode arrancar uma sequência na titularidade do São Paulo.

Sendo titular junto com Anderson antes da parada da Copa do Mundo, Bruno foi deixado no banco nas partidas contra Flamengo, Corinthians e Grêmio no Brasileirão. Agora tendo duas chances seguidas pelas suspensão dos companheiros, Bruno pode voltar a mostrar serviço para o técnico Diego Aguirre.

Perguntado sobre a situação de zagueiro Bruno, Aguirre declarou que os três jogadores jogam no mesmo nível, e que considera Bruno como um dos titulares. Sendo o segundo jogador que mais atuou pelo São Paulo na temporada, com 21 jogos, o defensor tem a confiança do treinador para que o rendimento da defesa continue em alto nível.

Antes do confronto contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, o Tricolor paulista joga contra o Cólon da Argentina pela SulAmericana, e dupla de zaga dever ser Anderson Martins e Arboleda, Bruno deve ficar a disposição do técnico no banco de reservas.

O elenco voltou aos seus treinamentos na manha desta segunda feira no CT da Barra Funda, dando início a sua preparação para o confronto de quinta feira (02) pela SulAmericana no Morumbi.