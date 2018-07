Jorginho alerta sobre falta de atenção do Vasco em derrota: “Basicamente um apagão”

Google Plus

O Vasco acabou goleado pelo Corinthians neste domingo (29), no Mané Garrincha. Apesar do primeiro razoável e de ter saído na frente com gol de Yago Pikachu, o time carioca sofreu quatro gols em 45 minutos e viu a vitória ir embora para São Paulo.

Após o confronto, Jorginho comentou sobre a falta de equilíbrio da equipe, de paciência, alertou que há jogadores experientes no elenco para não ocorrer a desorganização do time, mas que não conseguiu reversão do cenário da partida.

“Faltou equilíbrio. Com o 1 a 1, estávamos dentro do jogo. Faltou um pouco de paciência, trocar a bola. Infelizmente, tomamos o gol muito rápido. Isso desestabiliza um pouco. Mas temos jogadores muito experientes para lidar com essa situação. Infelizmente, a equipe não conseguiu reverter e se manter defensivamente organizada”.

O comandante cruz-maltino aproveitou para elogiar a grande atuação corinthiana e afirmou que o que ocorreu com seu time foi apenas um apagão: “A equipe do Corinthians se desloca muito bem, não só o Romero. Isso leva tempo. Eu tive um tempo para trabalhar, a equipe se encaixou bem. Hoje foi basicamente um apagão”.

Tendo sofrido a virada na segunda etapa, o técnico aproveitou para fazer uma breve análise do que foi a partida e enalteceu a equipe paulista: “Apesar de o Corinthians ter começado bem, nós invertemos, produzimos mais e fizemos o gol. No segundo tempo levamos o gol muito rápido. E o segundo gol não demorou. Tentamos organizar, deixar o time ofensivo, mas não deu. O Corinthians fez um grande jogo”.

Sobre atuar em Brasília, o treinador elogiou o estádio, reforçou o fator importante que tem São Januário, mas lembrou do fator financeiro que é importante para o clube: “Não podemos falar que é ruim (Mané Garrincha). O gramado está até melhor do que São Januário. Lá é um caldeirão, nossa casa, mas existe a necessidade financeira grande”.

Jorginho terminou falando que não pode se desestabilizar como aconteceu, pela experiência dos seus jogadores, lembrou que o Vasco ainda tem dois jogos a menos e condições de subir na tabela.

“Não pode desestabilizar. Uma equipe grande como o Vasco... apesar de termos jovens, a maioria tem experiência. Continuamos com dois jogos a menos e podemos vencer, mesmo fora de casa”.