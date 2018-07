Em busca do hexacampeonato, Atlético-MG enfrenta Fluminense pela final da Taça BH sub-17

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam pela final da Taça BH Sub-17, nesta terça-feira (31), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Independência.

Atlético-MG espera bom apoio da torcida

Comandado pelo técnico Leandro Zago, o Galinho lidera o Mineiro Sub-17 com dois jogos a menos que o Cruzeiro. A equipe mostra bons jogadores, como o volante Neto, o goleiro Cristian e o atacante Rodrigo, além de Luiz Felipe, artilheiro do Mineiro Sub-17 com sete gols.

Fundamental em todos os jogos até aqui, os donos da casa contam, mais uma vez, com o apoio da torcida nas arquibancadas, em especial agora, no Independência.

"A torcida foi um fator primordial, grande massa atleticana que teve aqui torcendo, empurrando, jogando energia. E essa energia já está com a gente nessa sequência de jogos, com certeza a torcida foi decisiva para complementar, impulsionar e fazer os nossos atletas conseguir tirar algo mais em cada jogada para a gente poder estar nesse momento comemorando essa classificação com muita alegria", disse o técnico Leandro Zago.

Foto: Divulgação/Atlético

Autor do gol da virada do Atlético na semifinal contra o São Paulo, o atacante Luiz Felipe está na expectativa de jogar a primeira final da Taça BH com a camisa alvinegra.

"Graças a Deus eu pude ajudar o time na vitória com esse gol. Não tenho palavras para descrever esse momento, decidir a primeira final com essa camisa é uma honra enorme", afirmou.

Fluminense em boa fase

Bem equilibrado na competição, os jogadores do Fluminense vão em busca do título para consolidar o bom trabalho desenvolvido pela equipe e comissão. O volante Wallace e o meia Ewerthon. Podemos destacar ainda Marcos Paulo, centroavante, que já subiu de categoria, e João Pedro, artilheiro do Carioca Sub-17 com 14 gols. No gol, Marcelo Pitaluga se destaca, mesmo sendo um ano mais jovem.

Em entrevista à "Rádio Brasil", Eduardo Oliveira, técnico da molecada de Xerém, falou sobre a satisfação em representar o clube na competição e espera que a equipe consiga levantar a taça.

"É um orgulho muito grande poder representar o Fluminense em uma competição como essa. Estamos mostrando um pouco do trabalho feito lá em Xerém, que é um trabalho de muita qualidade e esperamos muito sair com esse título para coroar tudo que é feito na base, afirmou ele.

Foto: Divulgação/Fluminense

Na semifinal, o Fluminense teve em Marcelo, goleiro de 15 anos, uma figura decisiva na classificação para a final da Taça BH, torneio sub-17. Ele defendeu uma das cobranças na disputa por pênaltis diante do Vasco, na fase semifinal.

"Foi um jogo muito equilibrado. As duas equipes correram e se doaram bastante. Fizemos o gol e lavamos o empate, mesmo assim não deixamos de lutar em busca da vitória. Fomos felizes e competentes nos penaltis, pude contribuir defendendo uma cobrança. Estou muito feliz com a classificação para a final", disse Marcelo após a partida.

Para a final, o técnico Eduardo Oliveira ainda não confirmou a equipe, mas o time deve ser montado com Marcelo, Calegari, Luan, Davi e Marcos Pedro; Andre, Martinelli e Wallace; Luiz Henrique, Marcos Paulo e João Pedro.