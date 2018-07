Chape define planejamento da viagem a Turim, onde fará amistoso contra o Torino

Assim como Cristiano Ronaldo, a Chapecoense fez as malas está a caminho de Turim. Porém, diferente do craque português, o Furacão do Oeste irá para a Itália para realizar um amistoso contra a equipe do Torino, na próxima quarta-feira (01). A partida será uma homenagem as vítimas do acidente aéreo do voo LaMia 2933, que matou 71 pessoas, em 2016, incluindo 42 membros do Verdão, além de jornalistas, tripulantes e convidados.

Alan Ruschel, sobrevivente da queda na Colômbia e Plínio David de Nes Filho, presidente da Chape, concederão entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio Olímpico Grande Torino. Às 19h (do horário local), o time fará um treino aberto no estádio Filadélfia.

O clube italiano também possui uma história de fatalidade aérea. Em 1949, o avião que levava o time Toro colidiu com a Basílica de Superga, matando 31 pessoas. Além do jogo, a programação do elenco alviverde contará com uma visita ao local do acidente e ao Museu da Grande Torino e da Lenda Granata, feito para homenagear os mortos do desastre ítalo.