Com edema na coxa, Júnior Dutra é dúvida para partida do Fluminense na Sul-Americana

O Fluminense pode ter duas baixas para o decorrer das competições. Tratam-se dos atacantes recém-chegados Júnior Dutra e Luciano. Dutra, que foi um dos jogadores incluídos na lista da Sul-Americana, sentiu dores na coxa esquerda na partida contra o Ceará. Realizou exames e foi detectado um edema no local.

Já o atacante Luciano, que também atuou na partida contra o Ceará, sofreu uma torção no tornozelo direito e já está em tratamento no CT Pedro Antônio. Ele não foi inscrito nessa fase da Sul-Americana, mas poderá ser inscrito nas próximas, caso o Tricolor avance na competição.

FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O técnico Marcelo Oliveira, em entrevista ao site do Globo Esporte, afirmou que a lesão de Luciano foi um dos fatores que o deixou de fora dessa fase da competição.

“Há uma explicação lógica. O Luciano, infelizmente, se machucou no último jogo. Ele estava recuperando a forma. Não estará à disposição para o primeiro jogo, talvez poderíamos utilizá-lo para o segundo e mesmo ainda não na melhor forma” disse o treinador.

Apesar das lesões, ambos têm chances de enfrentar o Bahia, no próximo domingo (05), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, na próxima quinta (02), o Fluminense enfrenta o Defensor (URU) pela Copa Sul-Americana, no Maracanã, às 21h45. Será a partida de ida da segunda fase da competição.