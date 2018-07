Grêmio deve ter time completo para enfrentar Flamengo

Bruno Cortez, Léo Moura e Everton voltaram a treinar normalmente com o elenco do Grêmio nesta segunda-feira (30). Os laterais estavam afastados por problemas musculares, e o atacante por uma conjuntivite, que já não preocupa mais.

No treinamento de hoje, apenas Pedro Geromel foi baixa, mas nada que possa o tirar do duelo da próxima quarta-feira (2) contra o Flamengo. Com isso, o Tricolor deve ter equipe titular completa para entrar em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Na atividade do dia, Renato Portaluppi dividiu o grupo em dois times e trabalhou em metade do gramado. O destaque foi o bom aproveitamento das finalizações de Jael, que disputa vaga no time titular com André.

A concentração da equipe começa à noite. Amanhã o treino será de portões fechados. A partida entre Grêmio e Flamengo acontece às 21h45 da quarta-feira, na Arena.