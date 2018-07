Auxiliar de Felipão, Paulo Turra esboça equipe titular do Palmeiras  com novidades

No treino desta terça-feira (31), na Academia de Futebol do Palmeiras, o auxiliar de Luiz Filipe Scolari, o Paulo Turra treinou os jogadores do alviverde. Com algumas mudanças no onze iniciais, Gustavo Scarpa saiu para a entrada de Deyverson, e assim ficou o time: Weverton, Marcos Rocha, Dracena, Antônio Carlos, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés; Dudu, Willian e Deyverson.

No começo, os jogadores conversaram alguns segundos com Paulo Turra antes de iniciarem o trabalho com bola. Após esse momento, se dividiram em dois grupos e treinaram em campo reduzido. O exercício visava o toque de bola de rápido, e em continuaram mas com apenas dois toques.

Os atletas mudaram de campo voltando e os goleiros, que treinavam separadamente se juntaram ao resto do time para treino de finalização. Em seguida, começou o treino de cruzamento. Felipe Melo armando as laterais que executavam o cruzamento buscando os atacantes.

Outro momento do treino foi iniciado, agora no 11 x 11, lançamentos longo paras laterais a partir da saída do meio de campo. E em sequência, a saída de jogo a partir do goleiro com manutenção de posse de bola. Nesse momento foi possível perceber bastante movimentações defensivas em bloco.

Chegou então o momento das bolas paradas. Turra instruiu várias vezes os jogadores sem colete na parte defensiva. Dudu e Willian ficavam isolados perto do meio-campo para puxar o contra-ataque. Após pausa para beber água, mudanças no time sem colete: Weverton, Mayke, Antônio Carlos, Dracena, Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Artur, Dudu; Willian.

No encerramento, Turra fez treino de saída de jogo novamente no coletivo, pedindo saída de jogo e também que o time rodasse a bola caso não achasse saída por algum dos lados. O treino foi finalizado com pênaltis.

O Palmeiras enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira pelo primeiro jogo das quartas de final do torneio.