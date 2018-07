De contrato novo, Antônio Carlos elogia volta de Deyverson na equipe titular do Palmeiras

No treino desta terça-feira (31), o verdão teve novidades no comando e na equipe titular. Enquanto Felipão não chega a São Paulo, quem está no comando técnico é Paulo Turra, um de seus auxiliares, que promoveu a entrada do atacante Deyverson na equipe titular do alviverde. O escolhido para falar após o treino foi o zagueiro Antônio Carlos, que teve contrato renovado, o defensor disse em entrevista o que percebeu nas mudanças promovidas pelo novo treinador:

“O que ele implantou dentro do treino foi que, perdeu a bola, já tem que pressionar. Foi essa a impressão, de acreditar mais na gente, de não descansar, ser firme todo o tempo, marcar em cima. O que ficou mais na minha cabeça é acreditar mais na gente, que a gente pode muito mais.”

O xerife alviverde também falou sobre Deyverson, uma das mudanças feitas por Turra na equipe titular. O zagueiro não escondeu a preferência de atuar com um homem de ofício no ataque e defendeu o contestado atacante do verdão:

"Temos de exaltar os últimos jogos do Deyverson, ele tem nos ajudado. Eu não vi ele perder uma bola nos últimos jogos de cabeça, brigou, lutou. Ele ajuda, sim. No aperto, ter um centroavante para a gente é bom, porque ele chama a falta, e isto pode dar um fôlego atrás. Jogar com centroavante é muito bom, sim, e acho que vai encaixar bem. Vamos ver o que o professor Felipão vai falar, ele gosta de jogar assim, e eu particularmente também gosto de um centroavante na frente."

O Palmeiras acertou a compra dos direitos econômicos de Antônio Carlos e fez um novo contrato com o zagueiro, até 2023. Após um mal início no verdão, o xerife deu a volta por cima e hoje é um dos titulares da zaga. O jogador disse um pouco sobre esse momento que está vivendo:

“É o melhor momento da minha carreira. Estou feliz por assinar com um clube tão gigante como o Palmeiras, não tenho palavras. Podem ter certeza de que o que aconteceu vai ser transformado em raça, em vontade dentro de campo. Vou lutar pelos meus companheiros, pela torcida do Palmeiras. Estou muito feliz.”

O verdão volta a treinar nesta quarta-feira, encerrando a preparação para o jogo de ida contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil.