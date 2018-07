Em busca de se aproximar do G-4, Atlético-GO recebe Paysandu no Olímpico

Em momentos opostos na temporada, Atlético-GO e Paysandu se enfrentam nesta terça-feira (31) no estádio Olímpico, às 21h30, pela 19° rodada da Série B. Embora o time goiano esteja na frente do adversário paraense no campeonato, a equipe comandada pelo técnico Claúdio Tencati não vence há três rodadas, enquanto que o Papão vem bem: conseguiu sete pontos dos últimos nove disputados.

Para a partida, o Dragão deverá ter apenas um desfalque: o meia Renato Kayser, suspenso por terceiro cartão amarelo contra o São Bento. A opção mais provável para o substituir é Júlio César, que foi titular em boa parte da Série B. Já o Bicolor não poderá contar com o atacante Dionathã, expulso na partida contra o Figueirense. De resto, as equipes devem repetir a base das formações das últimas rodadas.

Dragão quer se recuperar e voltar o G-4

A derrota para o São Bento fez que o Dragão ficasse mais uma rodada sem vencer, porém a situação da equipe goiana ainda é positiva. Com 27 pontos, a equipe está na oitava colocação e pode voltar ao G-4 nos próximos dias, caso vença o Paysandu e conte com tropeços de Avaí, Coritiba, Goiás e Vila Nova. Apesar de ser improvável que todos os resultados aconteçam a favor, apenas o Tigre jogará em casa na última rodada do primeiro turno da Série B.

Além disso, antes da derrota por 2 a 1 para o São Bento, o Atlético vinha de uma excelente sequência de sete partidas sem perder, campanha que fez o Dragão se colocar entre os líderes da Série B. Para o treinador Tencati, o momento agora é de recuperação e voltar a pontuar antes que os primeiros colocados consigam distanciar ainda mais.

“A competição é extremamente exigente. Vai haver oscilação, mas não podemos acumular resultados negativos, essa é a verdade. Temos que nos mobilizar para o próximo jogo, diante do Paysandu, que vem de um bom momento. É tirar conceitos para o jogo de terça-feira para fechar o turno e coroar nossa campanha de forma positiva”, afirmou o comandante do Dragão.

Papão buscar manter boa sequência

Pelo lado do Paysandu, o objetivo é manter o momento positivo e tentar se aproximar do G-4. Para o volante Nando Carandina, o confronto diante da equipe goiana é um dos jogos fundamentais para que o time fique ainda mais próximo dos primeiros colocados. O papão está com 24 pontos, quatro atrás do Avaí, quarto colocado da Série B.

“Essa partida com o Atlético-GO é muito importante para a nossa equipe. Precisamos de um grande resultado para encerrarmos bem o primeiro turno e nos aproximarmos novamente do G4, esse é o nosso objetivo no momento. Mais do que é isso, é um confronto direto nesta briga na parte de cima da Série B”, afirmou Carandina.

Hoje os bicolor ocupa a 11ª posição com 24 pontos, a quatro tanto do G4 quanto da zona de rebaixamento. Para o meia Pedro Carmona, garantir os três pontos diante do Atlético-GO, nesta terça-feira, em Goiânia, representaria um divisor de águas para o Lobo, que entraria de vez por um lugar no grupo dos quatro melhores colocados.

"Estamos no meio da tabela ainda. Pra encostarmos de verdade temos que vencer o próximo jogo e esse é nosso pensamento pra terça", disse o jogador.