Nacional-PAR x Botafogo AO VIVO hoje na Copa Sul-Americana 2018

Bem-vindos leitores da VAVEL Brasil!! Acompanhem conosco a transmissão de Nacional x Botafogo AO VIVO pela segunda fase da Copa Sul-Americana 2018. O confronto acontece no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai, às 19h30 (de Brasília).

O árbitro da partida é Roberto Tobar (Chile), auxiliado pelos compatriotas Claudio Ríos e Edson Cisternas.

Provável escalação do Botafogo: Saulo; Luís Ricardo, Carlí, Igor Rabello e Gílson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Renatinho e Léo Valencia; Rodrigo Pimpão e Kieza. Técnico: Marcos Paquetá.

Provável escalação do Nacional: Rojas; Dávalos, Velázquez, Jacquet, Aguada e Barrientos; Paniagua, Orúe e Fretes; Clarke (ou Santacruz) e Bareiro. Técnico: Celso Ayala.

Vice-campeão da Copa Libertadores há quatro anos, o Nacional-PAR é atualmente uma equipe muito parecida com o Botafogo. Com muitos jovens no elenco, o time paraguaio perdeu nomes importantes como Salgueiro, Orsuza e Paredes.

O Nacional tem em seu aguerrido meio de campo e em seu goleiro as maiores esperanças para conquistar a vitória dentro de casa. Destaque para Orué e Bareiro, jovem atacante conhecido por suas "cavadinhas" à la Loco Abreu.

O tricolor paraguaio vem de dois empates consecutivos no campeonato nacional. Com dois pontos, a equipe ocupa a décima colocação na classificação.

Quem está fora: Ninguém

O Botafogo chega para a partida em um momento de turbulência. Com o recém-contratado treinador já ameaçado no cargo, o alvinegro precisa de um bom resultado para aliviar o clima em General Severiano. Vindo de três derrotas nos últimos quatro jogos, a situação no futebol alvinegro não é nada boa.

Sem poder contar com Aguirre e Moisés, o glorioso contará com o reforço de três nomes importantes. Kieza, Pimpão e Lindoso se juntaram a delegação que embarcou para o Paraguai. Com o atraso do voo, os jogadores treinaram apenas uma vez para a partida.

Foto: Flickr Botafogo

Quem está fora: Aguirre (suspenso), Moisés (machucado).

Nacional e Botafogo duelaram apenas uma vez na história. Em uma excursão no ano de 1952, o alvinegro foi ao Paraguai e venceu o "El tricolor" por 2 a 0, gols de Dino e Zezinho.

Nacional-PAR e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, no Defensores Del Chaco, às 19h30, pela Copa Sul-Americana. O confronto é válido pela segunda fase da competição.