Embalado por sequência positiva, Corinthians recebe Chapecoense pelas quartas da Copa do Brasil

Após duas vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra em campo novamente, nesta quarta-feira (31), às 21h45, contra a Chapecoense. O jogo é válido pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil e vai acontecer na Arena Corinthians.

Os dois times entraram nas oitavas de final da Copa do Brasil, por terem disputado a Libertadores. O Timão está invicto contra o time catarinense. Este será o nono jogo entre as equipes e o retrospecto mostra cinco vitórias do Corinthians e três empates. O último confronto entre os times foi pela 22º rodada do brasileirão de 2017. O jogo na Arena Condá terminou 1 a 0 para o time paulista, com gol do centroavante Jô.

Arbitragem

A arbitragem do confronto ficará a cargo de Wagner dos Santos Magalhães, que vai ser auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique e Alessandro Matos. A grande novidade do jogo será a presença do árbitro de vídeo - VAR, sigla em inglês -, que ganhou repercussão após ser utilizado durante a Copa do Mundo da Rússia de 2018.

O juiz carioca Péricles Bassols comandará o VAR, junto com o assistente Bruno Boschilla e o auxílio de Dewson Freitas. Diferente do que aconteceu na Copa da Rússia, o recurso contará com 14 a 16 câmeras por jogo, ao invés de 35, quantidade utilizada no mundial. Uma coisa que vai ser igual é a sua utilização dentro do jogo. Situações de gols, pênaltis, cartões vermelhos e erros de identificação continuam sendo revisados.

Caras novas e dúvidas no Timão

No último treino antes da partida, o Corinthians teve dois desfalques inesperados no time titular. Clayson não treinou com o restante do elenco, porque, segundo o clube, o atleta foi liberado para resolver problemas particulares. Já o volante Gabriel, apresentou cansaço e fez apenas academia. No lugar dos dois, o técnico Osmar Loss utilizou Léo Santos, como volante, e Mateus Vital na vaga de Clayson.

O foco principal de Loss durante o treino foi as bolas paradas, um dos maiores problemas que a equipe tem enfrentado desde a saída do zagueiro Balbuena. Os titulares também treinaram transição da defesa para o ataque e marcação mais adiantada.

Duas novidades no treino foram a presença de Ralf e do chileno recém contratado Ángelo Araos. O volante treinou com bola, mas ainda não tem condição de suportar os 90 minutos de jogo. Após o treino, Ángelo foi apresentado oficialmente pelo clube.

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Vitória-BA. O jogo da ida foi 0 a 0, em Salvador, no estádio do Barradão. No jogo da volta, na Arena, o Corinthians venceu por 3 a 1 com gols de Maycon e dois de Romero. O gol do Vitória foi marcado por André Lima.

Novidades na Chape

Sirli Freitas / Divulgação Chapecoense

Vindo de três derrotas e um empate após a parada para a Copa do Mundo, a Chapecoense busca quebrar o tabu contra o Corinthians para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Para vencer o time alvinegro, a Chapecoense conta com três novidades na lista de relacionados.

Após ficarem de fora contra o Grêmio na última rodada do brasileiro por decisão do técnico, Gilson Kleina, o jogadores Canteros e Guilherme voltam a ser relacionados. Outra novidade fica por conta do zagueiro Rafael Thyere, que volta de lesão e está disponível para atuar contra o Timão.

Para chegar às quartas de finais, a Chapecoense enfrentou o Atlético Mineiro nas oitavas. O jogo da ida foi 0 a 0 em Minas Gerais. Já o jogo da volta foi na Arena Condá também terminou em 0 a 0. Nos pênaltis a Chapecoense ganhou por 4 a 3 e garantiu a vaga.