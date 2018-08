Jogo Corinthians x Chapecoense AO VIVO hoje na Copa do Brasil (0-0)

Google Plus

Não saia daí torcedor. Minutos antes do jogo Corinthians x Chapecoense o vivo nós voltamos com todos os detalhes deste confronto decisivo. Fique conosco.

Gilson Kleina deve relacionar a Chapecoense com uma formação em 4-3-3 com: Douglas; Rafael Thyere, Bruno Pacheco; Amaral, Elicarlos, Yann Rolim; Bruno Silva, Osman e Wellington Paulista.

Do lado da Chape, apenas o atacante Leandro Pereira não poderá atuar, por já ter jogado pelo Sport, na Copa do Brasil.

Entretanto, a formação de 4-2-4, sem um centroavante de origem, será mantida e o Corinthians deve vir com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Léo Santos e Douglas; Pedrinho, Jadson, Romero e Mateus Vital.

Para o duelo desta quarta-feira, o Timão não terá o atacante Roger, que não pode atuar pela Copa do Brasil e corre o risco de ficar sem Clayson e o meio-campista Gabriel, que treinou separado da equipe na academia.

"Com o VAR você minimiza erros, deixa mais justo. Conversamos com os atletas e vamos bater nessa tecla porque é uma novidade. Até nós, da comissão técnica, precisamos entender quando o VAR será utilizado. Até para não ficar aquela coisa chata de todo mundo ficar incomodando a todo momento. O árbitro também sua capacidade de decisão que tem que ser levada em conta", frisou.

A partir desta fase da competição, o árbitro de vídeo será implementado pela primeira vez no futebol brasileiro. Em entrevista pré-jogo, o técnico corinthiano Osmar Loss, falou sobre a decisão de permitir o recurso.

O novo reforço para o meio de campo, marcou dois gols em seu primeiro treino com a camisa do Timão.

No lado leste de São Paulo, o Corinthians anunciou dois reforços. O atacante Sergio Díaz e o meio-campista Ángelo Araos, que está relacionado entre os 23 para o confronto contra a Chape, enquanto Díaz aprimora a parte física.

TRABALHO DURO E MUITO COMPROMETIMENTO!

O grupo da Chape que está em São Paulo está suando a camisa no último treino antes da partida contra o Corinthians, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil!

Corinthians vs Chapecoense | 21h45 | Arena Corinthians#VamosChape pic.twitter.com/YoihCd8a3f — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 31 de julho de 2018

A Chapecoense, já está em São Paulo desde a última segunda-feira (30) e treina no CT do Palmeiras, principal rival do Corinthians na capital paulista.

O Timão, por sua vez, passou pelo Vitória. O confronto foi decidido somente no segundo jogo, quando o Corinthians aplicou um 3 a 1 sobre os baianos.

Contudo, os catarinenses venceram o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi decidido nos pênaltis após empate sem gols nas duas partidas.

Já a Chape, vive um momento distinto e não vence desde o dia 9 de junho. De lá pra cá, foram quatro empates e uma derrota contra o Botafogo.

Nos últimos quatro jogos, foram três vitórias e apenas uma derrota. Em sequência, são dois jogos sem perder no comando de Osmar Loss, que vem ganhando credibilidade no Timão.

Os donos da casa vêm de uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Nesta quarta-feira (1°), você acompanha ao vivo, lance a lance o jogo entre Corinthians x Chapecoense ao vivo. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil e neste jogo de ida, acontece na Arena Corinthians, às 21h45.