Figueirense empata sem gols com o CRB e tem permanência no G-4 ameaçada

Com direito a vaias após a partida, o Figueirense empatou, em casa, com o CRB, por 0 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Figueira ameaçado no G-4, podendo deixar o grupo de acesso ainda nessa rodada.

As duas equipes começaram o jogo errando muitos passes e dando vários chutões para o campo adversário. A primeira chance surgiu apenas aos sete minutos, com Matheus Ribeiro, que arriscou de longe e teve a finalização defendida por João Carlos.

Na resposta do Galo, aos 15, Felipe Menezes perdeu uma oportunidade clara de abrir o placar. Após receber livre na pequena, o camisa dez pegou muito forte na bola e acabou mandando por cima da meta.

Os times melhoraram o poder de criação, tornando o confronto mais equilibrado. O alvirrubro tentou mais, chegando seis vezes ao ataque, mas dando apenas um chute a meta. Já o Figueira foi mais efetivo, acertando três, das quatro tentativas feitas.

Nos instantes finais da etapa inicial, Maikon Leite tentou surpreender o goleiro com um chute de primeira, mas a bola acabou indo sem direção e passou sem perigo.

Aos quatro do segundo tempo, o Furacão do Estreito chegou a balançar as redes com Henan, em um chute no ângulo, porém, o árbitro deu impedimento e anulou a jogada. Passados 15 minutos, o camisa 19 acertou a trave de João Carlos, mas novamente o lance estava irregular.

O zagueiro Anderson Conceição foi expulso, aos 23, deixando o Galo da Pajuçara com dez em campo. Tentando aproveitar a vantagem numérica, o alvinegro catarinense buscou pressionar com cruzamentos, porém a zaga alagoana levava vantagem no jogo aéreo e afastava sem dificuldades.

Os últimos minutos da partida se resumiram em ataque do Furacão contra defesa do Galo. Mesmo furando com facilidade a retranca adversária, os mandantes não conseguiam passar pelo arqueiro João Carlos. Henan teve duas chances em sequência, aos 44. Na primeira, a bola ficou na marcação, enquanto a segunda foi defendida pelo goleiro.

Com 29 pontos, o Figueirense ocupa o terceiro colocado, mas na alça de mira de Avaí, Atlético-GO, Vila Nova, Goiás, Coritiba e Guarani durante essa rodada. Já o CRB tem 21, provisoriamente em 17º, mas ainda com Criciúma e Brasil de Pelotas podendo ultrapassar.

As equipes voltam a campo no sábado (11), para a próxima rodada do Brasileiro. O Figueira visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, enquanto o time Regatiano recebe o Oeste no Estádio Rei Pelé.