Milton Cruz reclama de arbitragem após empate do Figueirense com CRB: "Má vontade contra nós"

Na noite desta terça (31) o Figueirense tropeçou voltou a tropeçar em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Orlando Scarpelli, o Furacão empatou em 0 a 0 com o CRB e, com o resultado, pode deixar o G-4 da competição na última rodada do primeiro turno.

Quem mostrou-se extremamente incomodado com o resultado foi o treinador Milton Cruz. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante do Figueira fez questão de reclamar de dois pênaltis não marcados a favor de sua equipe. É a segunda rodada seguida que os catarinenses ficam na bronca com a arbitragem.

"Vinha em uma sequência boa, perdemos lá, um tropeço, viram como foi. Hoje, a mesma coisa. Dois pênaltis que poderiam ter sido marcados. Mas a má vontade contra nós é brincadeira. Não fizemos um belo jogo, mas merecia um resultado melhor, pelo que foi feito no segundo tempo. Teve a bola na mão do zagueiro, ele mesmo admitiu", disse.

Milton Cruz comentou sobre a possibilidade do Figueirense deixar o G-4 do campeonato, frisando a importância de se manter sempre perto desta parte da tabela. "Estamos no bolo, temos que melhorar, esperar o fim da rodada. Pode ser que permaneça. Importante é estar no bolo, estar perto para no segundo turno melhorar e buscar o objetivo maior", afirmou.

Além dos erros do árbitro, o comandante assumiu que o time não teve uma boa atuação e admitiu a necessidade de corrigir as falhas para os próximos jogos.

"Lá em Belém ele (árbitro) prejudicou a gente. André Luis poderia estar no banco para nos ajudar. Mas não pode creditar tudo no árbitro, temos nossas falhas, mas temos que corrigir. Teve dois pênaltis, a bola pegou na mão do atleta no primeiro tempo. O outro, ele não deu nada. Vamos trabalhar, temos 12 dias para o próximo jogo, esperamos que possamos conquistar a vitória. Trabalho não falta para levar esse time para a Série A", completou.

O Figueirense voltará a campo apenas no dia 11 de agosto contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 18h, em confronto válido pela 20ª rodada.