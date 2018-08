Jogo Santos x Cruzeiro AO VIVO online na Copa do Brasil 2018

Google Plus

Boa noite, amigos de casa! Está no ar a transmissão de Santos x Cruzeiro ao vivo, pela VAVEL Brasil. Hoje é dia de jogo decisivo para os dois times, já que vale a vaga para as semi finais da Copa do Brasil 2018.

Logo mais, às 19h30, teremos o pontapé inicial para a partida na Vila Belmiro, casa do Santos Futebol Clube.

A partida de volta será em duas semanas, dia 15 de agosto, no Mineirão (Belo Horizonte), também às 19h30.

Este jogo terá uma estreia histórica! Será o primeiro jogo de uma competição de futebol nacional com o uso do árbitro de vídeo.

No lado do Cruzeiro, Lucas Silva, Thiago Neves e Robinho voltam ao time titular. Os três foram poupados contra o São Paulo, no último domingo.

O time celeste vai para o mata-mata da Copa do Brasil depois de ter perdido as duas últimas partidas para dois times paulistas, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Já pelo lado do alvinegro praiano, que vem de uma derrota para o América-MG pelo Brasileirão, terão o desfalque de Eduardo Sasha para o jogo de logo mais.

Rodrygo, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo nos minutos finais do jogo contra o Coelho, não preocupa e deve ser titular contra o Cruzeiro.