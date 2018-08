Na volta de Cuca, Santos recebe Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (1), o Santos recebe o Cruzeiro, na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe vem de três empates e uma derrota nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, resultados que inclusive deixaram o time na zona de rebaixamento, com apenas 16 pontos conquistaria em dezesseis partidas.

Com os maus resultados da equipe a diretoria demitiu Jair Ventura, no dia 23 e exatamente uma semana depois anunciou a contratação do técnico Cuca, até dezembro de 2019.

Já o Cruzeiro do técnico Mano Menezes vem de duas vitórias e duas derrotas consecutivas, a última foi para o São Paulo, no Mineirão, com o resultado a equipe ocupa à 8° posição na tabela.

O novo treinador do Alvinegro Praiano só teve um treino para ajustar a equipe, e ja sabe que não vai poder contar com os novos reforços, Bryan Ruiz e Carlos Sanchez, que não foram inscritos à tempo na competição. O prazo terminou na última segunda-feira (30). Outros desfalques certos é o zagueiro Lucas Veríssimo, com lombalgia e Eduardo Sasha, com lesão na coxa esquerda.

O técnico Cuca, apresentado na tarde desta terça-feira (31), falou sobre o confronto contra o Cruzeiro e classificou o duelo como jogo grande. E disse que apesar do momento delicado que o Santos passa, ocupando a 17° posição no Campeonato Brasileiro, a equipe vai em busca de alcançar o objetivo na Copa do Brasil.

"Sabendo que o momento é delicado, não é de se pensar grande, mas é nosso objetivo, com muito esforço no dia a dia. Temos a Copa do Brasil amanhã, só jogo grande, dois ganhadores de Copa, a última foi em 2010. Cruzeiro foi mais recente. A gente tem uma ambição e são jogos iguais, apesar do momento não ser tão bom. Quando dirige-se um time grande, tudo pode mudar", disse Cuca em entrevista coletiva.

Por outro lado, a equipe mineira, que vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, precisa dar uma resposta ao torcedor. E para isso vai com força máxima para o confronto. Lucas Silva, Thiago Neves e Robinho voltam ao time.

Com o terceiro pior desempenho no Campeonato Brasileiro, o ataque do time comandado pelo técnico Mano Menezes tem sido um dos problemas na competição, com 13 gols marcados, em dezesseis jogos. Já na Copa do Brasil, foram três gols duas partidas. Porém, para o volante Lucas Silva, o ataque Celeste crescem em jogos decisivos e deu a receita para bater o Santos, na Vila Belmiro.

"(É uma nova) Estratégia de jogo. Temos jogadores com experiência nesse tipo de competição, os jogadores sabem entender bem como funciona. E vejo que nossa linha de frente é muito boa e decisiva, principalmente nesses jogos de mata-mata eles crescem e decidem pra gente", disse Lucas Silva em entrevista coletiva

Vale ressaltar que a partida entre Santos e Cruzeiro marcará a presença do VAR, nas quartas de final da Copa do Brasil, que terá 14 a 16 câmeras por jogo. Bráulio Machado entrará na história como o primeiro árbitro de vídeo do futebol brasileiro. Ele terá o auxílio de Helton Nunes e Marcelo de Lima Henrique. O jogo de volta das equipes acontece no dia 15 de agosto, às 19h30, no Mineirão.