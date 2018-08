São Paulo tem caminho livre para renovar com Aguirre

O técnico Diego Aguirre tem contrato válido com o São Paulo até dezembro deste ano. Mas com o otimismo do torcedor e da diretoria com os bons trabalhos apresentados por ele no clube, o Tricolor paulista busca uma renovação.

Com o São Paulo ocupando a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o treinador vem chamando a atenção da Associação Uruguaia de Futebol para assumir a seleção em 2019. Porém, com uma mudança de mandato, o torcedor tricolor pode começar a sonhar com a permanência de Aguirre no clube.

O agora ex presidente da Associação, Wilmar Valdez, era um dos mais entusiasmados com a ideia de Aguirre assumir a seleção. Mas Valdez, acaba de renunciar o cargo alegando problemas familiares. Essa decisão foi repercutida logo após de áudios do mesmo, serem vazados indicando uma suposta corrupção em seu mandato.

Tudo indica que o novo grupo que tomará o controle da Associação seja a favor da permanência do atual técnico Óscar Tabárez. Os nomes que vão concorrer ao cargo são: Eduardo Abufalaia e Arturo del Campo. Com isso, não haveria nenhuma concorrência com o São Paulo para renovar seu contrato com Diego Aguirre.