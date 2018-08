Konami é a nova patrocinadora do São Paulo por duas temporadas

O São Paulo fechou parceria com o Pro Evolution Soccer, o PES 2019, jogo de vídeo game produzido pela japonesa Konami por duas temporadas. O anúncio do novo patrocinador aconteceu na tarde desta quarta-feira (1), logo após a entrevista coletiva do técnico Diego Aguirre, no CT da Barra Funda. Aguirre inclusive, será um Legend do jogo.

O meio campista Nenê e o auxiliar técnico André Jardine disputaram uma partida amistosa no PES. E no duelo São Paulo contra São Paulo, o camisa 10 levou a melhor e venceu por 1 a 0.

Os valores do acordo não foram revelados. Na camisa de jogo, o logo do PES ficará abaixo do ombro esquerdo, nas cores vermelha e preta. Já nas camisas de treino, o logo do novo patrocinador ficará nas mangas, na cor branca.

"Quero dar boas vindas ao novo patrocinador do São Paulo, o PES. Ele será nosso patrocinador pelos próximos dois anos", anunciou o treinador do São Paulo.

De acordo com o gerente do PES, André Brócolis, o próximo jogo da franquia contará com mais " legends" (jogadores lendários do Tricolor Paulista), mais ainda não revelou quais nomes serão disponibilizados no modo, além do técnico Diego Aguirre.

A estreia da camisa com o novo patrocinador do São Paulo, será nesta quinta-feira (2), contra o Colón, às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.