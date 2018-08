Aguirre admite que pode poupar alguns jogadores para partida do São Paulo pela Sul-Americana

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (1), no CT da Barra Funda, o técnico Diego Aguirre falou sobre o próximo desafio do São Paulo, na próxima quinta-feira (2), diante do Colón, no Morumbi, as 19h30, em jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Para o treinador, o fato de jogar em casa tem que ser determinante para que a equipe paulista tenha uma boa atuação diante da equipe argentina e consiga deixar a vaga encaminhada. O treinador não confirmou a escalação, mas admitiu que pode poupar dois ou três jogadores para a partida.

"Temos algumas informações (referindo-se ao Colón). Times argentinos têm muita energia e muita vontade. Temos que continuar nesta sequência boa que estamos tendo. Seria muito importante poder ganhar amanhã para deixar a classificação encaminhada", disse Diego Aguirre

Por conta da sequência de jogos após o retorno da Copa do Mundo, a comissão técnica do Tricolor cogita poupar alguns jogadores. O treinador já adiantou que Everton e João Rojas estão com sobrecarga de trabalho e podem ficar no banco de reservas.

"Faz uns dias que estamos pensando sobre isso (poupar atletas). Talvez nós cuidemos dos jogadores. Vamos com o time muito forte. Pode ter dois ou três jogadores que não joguem. Para nós, a Sul-Americana também é uma prioridade. Temos que estar fortes, mas também temos que pensar no domingo", explicou.

"Os que mais se desgastam, pela posição do campo, são Rojas, Everton, que correm mais distância. São os que podem sentir a mais. Com a sequência de jogos, quando joga domingo e quarta os 90 minutos, é que começa a ter riscos de lesão. Temos que avaliar. Não queremos mudar muito, porque estamos bem, mas às vezes é necessário trocar alguma peça para que o time não perca a identidade", acrescentou o treinador.

A boa fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro Série A também contagia a torcida, que promete comparecer em peso. Segundo o site oficial do Trocolor, mais de 25 mil ingressos foram vendidos para a partida desta quinta-feira.quinta-feira.

Vale ressaltar que nesta fase da competição há o critério de gols fora de casa. O vencedor da partida avança as oitavas de final da Copa Sul-Americana.