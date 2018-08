Regularizado, Maxi López se coloca à disposição no Vasco: “Quem decide é o técnico”

Parece que está chegando a hora do atacante Maxi López entrar em campo com a camisa do Vasco da Gama. O camisa 11 foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode ser relacionado para o jogo diante do São Paulo.

Depois do primeiro treino com todo o elenco, Maxi garantiu estar pronto. Ele comentou a importância do período de treinamento pelo qual passou após se apresentar ao clube e afirmou que os próximos dias são para conhecer todo mundo e poder ser opção para Jorginho.

“Conheço bem meu corpo e estou me sentindo bem. Mas quem decide é o técnico. Fiquei treinando duas semanas. Estava precisando, porque estava de férias. Essa semana vai servir para eu conhecer meus companheiros e ficar à disposição do treinador”.

O jogador demonstrou bom conhecimento do futebol brasileiro, citando Nenê e Diego Souza. O atacante elogiou o adversário de domingo (5) e disse que o time cruz-maltino dê seu máximo para surpreender o vice-líder.

“Nenê é um grande jogador. Conheço também o Diego Souza, o meu amigo Bruno Peres... Time bem estruturado. Precisamos dar 100% dentro de campo, acho nosso time com muito potencial, com muitos jovens. Cheguei para dar uma mão e vou tentar que me deem uma mão também”.

Erros diante do Corinthians viraram passado, pelo menos para o atleta. O argentino enalteceu o potencial da equipe e frisou que a marcação se inicia no ataque. Maxi López disse que buscará fazer sua parte para que o Vasco reencontre o caminho das vitórias e suba na tabela.

“O primeiro defensor do time é o atacante. Temos que procurar fazer um bom trabalho em equipe. A defesa começa lá em cima e vamos ter a semana inteira para trabalhar na correção dos erros que apresentamos contra o Corinthians. Esse time aqui tem muito potencial, com inúmeros jogadores jovens que precisam crescer e maturar, mas cheguei aqui para ajudar nisso. Vou tentar também fazer minha parte e ajudar lá na frente para que o Vasco consiga subir na classificação no Brasileiro”.