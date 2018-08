Jogo Brasil x Estados Unidos AO VIVO online pelo Torneio das Nações de Futebol Feminino (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Torneio das Nações, disputada em Bridgeview, nos Estados Unidos.

Na segunda rodada, o Brasil reagiu e bateu o Japão por 2 a 1. Marta e Bia marcaram para nossa seleção, enquanto Masuya descontou para as japonesas.

Na primeira rodada da competição, o Brasil foi derrotado para a Austrália pelo placar de 3 a 1, com gols de Poliana (c), Butt e Kerr. Debinha descontou para as brasileiras.

Na rodada final, a Austrália enfrenta o Japão, às 18h30, também em Bridgeview, precisando apenas de uma vitória para garantir o troféu da competição. Por sua vez, o Brasil precisa torcer para a seleção nipônica não ser derrotada, além de necessitar vencer as americanas para conquistar o título.

No momento, a classificação está ordenada por:

P V SG GM Ranking FIFA Estados Unidos 4 1 2 5 1 Austrália 4 1 2 4 8 Brasil 3 1 -1 3 7 Japão 0 0 -3 3 6

A competição se dá por quatro equipes reunidas em um grupo, organizadas em dois confrontos por rodada, em turno único. As participantes são: Austrália, Brasil, Estados Unidos e Japão. Em caso de igualdade em pontos, os critérios de desempate são, em ordem: saldo de gols, número de gols marcados, confronto direto e melhor posição no ranking da FIFA.

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Brasil x Estados Unidos, ao vivo, em partida válida pela terceira rodada do Torneio das Nações. A partida será disputada em Bridgeview, nos Estados Unidos, sede do evento, às 21h30. Fique conosco!